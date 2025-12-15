快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新台幣23.32億元，具體用途為供生產使用。

法人指出，受惠AI潮對記憶體需求，華邦電除DRAM現貨價保持強勁漲勢外，SLC NAND與NOR Flash亦呈現溫和漲勢，記憶體產品線上升趨勢明顯，推升華邦電營收、獲利今、明年業績表現可期。

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

美攜盟友創AI供應鏈戰略倡議 台受邀參與首屆峰會

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

荷蘭節目爆ASML至少1客戶「與大陸軍方有關聯」 業者強調遵守法規

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

李鎮宇：GPU跟CPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此...

Whoscall 與遠傳電信攜手防詐 推進階版電信獨家訂閱優惠

Gogolook（6902） 旗下數位防詐App 「Whoscall」持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售「Whoscal...

Google TPU追單聯發科 有望挹注明後年獲利逾二個股本

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科，訂單量比原規劃倍數以上激增。聯發科為Google操刀的首款TP...

美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅

美國AI伺服器大廠美超微奪下特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI大單，要協助xAI在旗下總投資逾250億美元（逾新台幣7...

