華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能
華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新台幣23.32億元，具體用途為供生產使用。
法人指出，受惠AI潮對記憶體需求，華邦電除DRAM現貨價保持強勁漲勢外，SLC NAND與NOR Flash亦呈現溫和漲勢，記憶體產品線上升趨勢明顯，推升華邦電營收、獲利今、明年業績表現可期。
