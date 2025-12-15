台系IPC產業上年半重返成長軌道 雙引擎帶動營收回升13.6%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2025年上半全球工業電腦(IPC)市場明顯復甦，DIGITIMES預估，台系IPC業者今年上半營收規模為1,629億元，年增13.6%，脫離2024年低基期的市場表現。以排除營收規模逾500億元的Tier 1大廠（如研華、樺漢）方式做估算，中小型IPC業者營收規模年成長率高達27.8%，顯示客戶庫存水位回歸健康、需求逐步回升，展現產業「全面回溫」的格局。

DIGITIMES提醒，匯率波動與中美貿易關稅不確定性仍為近期市場潛在風險，部分客戶在對等關稅初期，為因應可能的關稅風險，今年上半提前拉貨，推升上半年出貨表現，但預期下半年訂單成長將趨緩。

DIGITIMES分析師申作昊表示，台系IPC業者今年上半營收成長主要來自兩大動能，包括半導體業擴廠與邊緣AI導入；在半導體業方面，受美國關稅政策推動，半導體製造回流美國，此外台、美、韓等地皆出現設備拉貨潮，為台系IPC業者挹注成長動能。

在邊緣AI方面，隨AI應用從雲端拓展至邊緣端，靠近邊緣的AI控制系統、機器視覺與地端大型語言模型(LLM)應用成為需求焦點，帶動IPC業者的邊緣設備需求。各家IPC業者亦積極結盟SI與AI軟體夥伴，強化整合型解決方案能力。

DIGITIMES預估，台系IPC業者在今年下半因基期墊高及前期拉貨潮影響，年成長率將收斂至7.7%，全年營收成長率將達10.4%；短期而言，全球製造業自動化與邊緣AI導入仍為台系IPC業者主要成長動力，惟美國近期以「232條款」針對工業機械、機器人等展開調查，加上對等關稅上訴結果未定，對IPC產業帶來不確定性；但長期來看，台系IPC業者憑藉高客製化、系統整合及AI應用實力，仍具競爭優勢。

AI 營收 關稅

相關新聞

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

李鎮宇：GPU跟CPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此...

Whoscall 與遠傳電信攜手防詐 推進階版電信獨家訂閱優惠

Gogolook（6902） 旗下數位防詐App 「Whoscall」持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售「Whoscal...

Google TPU追單聯發科 有望挹注明後年獲利逾二個股本

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科，訂單量比原規劃倍數以上激增。聯發科為Google操刀的首款TP...

美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅

美國AI伺服器大廠美超微奪下特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI大單，要協助xAI在旗下總投資逾250億美元（逾新台幣7...

