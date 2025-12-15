台系IPC產業上年半重返成長軌道 雙引擎帶動營收回升13.6%

2025年上半全球工業電腦(IPC)市場明顯復甦，DIGITIMES預估，台系IPC業者今年上半營收規模為1,629億元，年增13.6%，脫離2024年低基期的市場表現。以排除營收規模逾500億元的Tier 1大廠（如研華、樺漢）方式做估算，中小型IPC業者營收規模年成長率高達27.8%，顯示客戶庫存水位回歸健康、需求逐步回升，展現產業「全面回溫」的格局。

DIGITIMES提醒，匯率波動與中美貿易關稅不確定性仍為近期市場潛在風險，部分客戶在對等關稅初期，為因應可能的關稅風險，今年上半提前拉貨，推升上半年出貨表現，但預期下半年訂單成長將趨緩。

DIGITIMES分析師申作昊表示，台系IPC業者今年上半營收成長主要來自兩大動能，包括半導體業擴廠與邊緣AI導入；在半導體業方面，受美國關稅政策推動，半導體製造回流美國，此外台、美、韓等地皆出現設備拉貨潮，為台系IPC業者挹注成長動能。

在邊緣AI方面，隨AI應用從雲端拓展至邊緣端，靠近邊緣的AI控制系統、機器視覺與地端大型語言模型(LLM)應用成為需求焦點，帶動IPC業者的邊緣設備需求。各家IPC業者亦積極結盟SI與AI軟體夥伴，強化整合型解決方案能力。

DIGITIMES預估，台系IPC業者在今年下半因基期墊高及前期拉貨潮影響，年成長率將收斂至7.7%，全年營收成長率將達10.4%；短期而言，全球製造業自動化與邊緣AI導入仍為台系IPC業者主要成長動力，惟美國近期以「232條款」針對工業機械、機器人等展開調查，加上對等關稅上訴結果未定，對IPC產業帶來不確定性；但長期來看，台系IPC業者憑藉高客製化、系統整合及AI應用實力，仍具競爭優勢。