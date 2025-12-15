快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部次長林宜敬。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
數發部次長林宜敬。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重要的夥伴，在全球科技競爭日益激烈的環境下，與政府並肩作戰、把握關鍵機會，為台灣科技產業創造令人敬佩的成果。

林宜敬指出，自己出身產業界，過去曾在日本設立兩家子公司，最高峰時期擁有數十名日本員工，並成功打入日本補教產業市場，旗下語言教學軟體獲多家中大型連鎖補習班採用，市占率一度達到相當水準。林宜敬說，事業能夠順利拓展，關鍵契機正是2011年參加台北市電腦公會舉辦的日本數位產業參訪團，進而開啟在日本的創業歷程，最高時期公司約七成營收來自日本市場。

林宜敬表示，這段經驗讓他深刻體會產業組織在拓展國際市場上的關鍵角色，也成為他今日站在此分享的「使用者見證」。他強調，無論是企業經營或政策推動，實際成果與產業經驗，都是最具說服力的證明。

他指出，近年來從疫情衝擊、全球供應鏈重整到生成式AI快速發展，電腦與數位產業正面臨前所未有的挑戰。在彭理事長領導下，台北市電腦公會不僅穩健帶領產業前行，也讓台灣IC與資通訊產業在國際舞台上持續發光。

林宜敬進一步表示，近六年來，公會積極推動5G、AIoT、生成式AI、智慧交通、資安及節能減碳等關鍵領域，建立跨界合作平台，協助改善採購制度、補足產業人才缺口，成為軟體與數位產業重要且值得信賴的力量。

此外，數位發展部也與台北市電腦公會共同推動多項計畫，包括網路詐騙通報查詢機制、協助AI新創接軌國際資本市場，並培育超過2,500名青年數位人才，透過國際展會與活動，讓世界看見台灣的技術實力。

林宜敬表示，台北市電腦公會從早年推動COMPUTEX，到今日聚焦AI與數位轉型，持續扮演「把世界帶進台灣、也帶著台灣走向世界」的重要角色，他本人正是受益者與見證者之一。他也感謝歷屆理事長與團隊的付出，並恭喜新一屆理監事上任，期許未來持續攜手合作，讓台灣在全球科技舞台上更加耀眼。

數位 日本 台北

延伸閱讀

專家早警告！「台灣有事」非失言 他揭「日最危險情境」：2地躲不過

日本老牌樂團喊話市長！爭取「石垣島直飛台灣」

川普新國安戰略 日方憂心不同調

經典賽／道奇勸阻日本三本柱參賽 美媒披露金慧成不受限制

相關新聞

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

李鎮宇：GPU跟CPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此...

Whoscall 與遠傳電信攜手防詐 推進階版電信獨家訂閱優惠

Gogolook（6902） 旗下數位防詐App 「Whoscall」持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售「Whoscal...

Google TPU追單聯發科 有望挹注明後年獲利逾二個股本

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科，訂單量比原規劃倍數以上激增。聯發科為Google操刀的首款TP...

美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅

美國AI伺服器大廠美超微奪下特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI大單，要協助xAI在旗下總投資逾250億美元（逾新台幣7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。