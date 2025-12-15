電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重要的夥伴，在全球科技競爭日益激烈的環境下，與政府並肩作戰、把握關鍵機會，為台灣科技產業創造令人敬佩的成果。

林宜敬指出，自己出身產業界，過去曾在日本設立兩家子公司，最高峰時期擁有數十名日本員工，並成功打入日本補教產業市場，旗下語言教學軟體獲多家中大型連鎖補習班採用，市占率一度達到相當水準。林宜敬說，事業能夠順利拓展，關鍵契機正是2011年參加台北市電腦公會舉辦的日本數位產業參訪團，進而開啟在日本的創業歷程，最高時期公司約七成營收來自日本市場。

林宜敬表示，這段經驗讓他深刻體會產業組織在拓展國際市場上的關鍵角色，也成為他今日站在此分享的「使用者見證」。他強調，無論是企業經營或政策推動，實際成果與產業經驗，都是最具說服力的證明。

他指出，近年來從疫情衝擊、全球供應鏈重整到生成式AI快速發展，電腦與數位產業正面臨前所未有的挑戰。在彭理事長領導下，台北市電腦公會不僅穩健帶領產業前行，也讓台灣IC與資通訊產業在國際舞台上持續發光。

林宜敬進一步表示，近六年來，公會積極推動5G、AIoT、生成式AI、智慧交通、資安及節能減碳等關鍵領域，建立跨界合作平台，協助改善採購制度、補足產業人才缺口，成為軟體與數位產業重要且值得信賴的力量。

此外，數位發展部也與台北市電腦公會共同推動多項計畫，包括網路詐騙通報查詢機制、協助AI新創接軌國際資本市場，並培育超過2,500名青年數位人才，透過國際展會與活動，讓世界看見台灣的技術實力。

林宜敬表示，台北市電腦公會從早年推動COMPUTEX，到今日聚焦AI與數位轉型，持續扮演「把世界帶進台灣、也帶著台灣走向世界」的重要角色，他本人正是受益者與見證者之一。他也感謝歷屆理事長與團隊的付出，並恭喜新一屆理監事上任，期許未來持續攜手合作，讓台灣在全球科技舞台上更加耀眼。