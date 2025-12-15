中國大陸動力電芯價格止跌反彈 2026年有望小幅上漲

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce最新《鋰電池產業鏈價格月報》，2025年十一月動力電池市場延續「產銷兩旺」局面，儘管進入消費淡季，但車廠搶裝電池支撐需求，加上近期正極材料、電解液、銅鋁箔等價格走揚，動力電池材料成本顯著上升，促使動力電芯價格止跌反彈，尤以含鈷元素的三元電芯價格漲幅最大。

TrendForce表示，十一月三元電芯均價皆上漲，方型三元為人民幣0.48元/Wh，月增達6.7%，軟包型均價為人民幣0.50元/Wh，月增4.2%。方型鐵鋰價格相對穩定，以人民幣0.34元/Wh持平十月均價。年底由於車廠提前完成備貨，預計動力電池需求將小幅回落，但因材料漲價效應持續，預期12月電芯價格仍將小幅上漲。

2025年下半年儲能電芯需求優於預期，十一月價格保持穩定。從需求訂單來看，領先製造商已逐漸上修2026年出貨目標，明年儲能電池需求維持高速增長的確定性高。此外，2025年下半年領先業者陸續大量出貨500+Ah大容量儲能電芯，如CATL已完成587Ah儲能電芯GWh級別的出貨，預計2026年500+Ah大容量儲能電芯於產業整體出貨比例將逐步提升。

整體而言，目前因儲能電芯企業訂單飽滿、產能利用率高，儲能電芯價格暫時持穩。然多種原材料價格上漲，推升廠商採購成本，後續儲能電芯價格有望小幅成長。

TrendForce指出，2025年下半年動力、儲能市場景氣較熱絡，尤以儲能領域擴張迅速，激勵與鋰電池有關的鋰、鈷、銅等有色金屬價格明顯走高。例如受剛果金鈷出口政策調整影響，鈷價漲勢自三月起維持不墜，與年內最低點相比已上漲逾140%，三元正極材料價格也隨之上升。

其他電池材料也因下半年旺季需求，供應轉為緊缺導致價格大漲，最顯著的是電解液及其相關原料，以六氟磷酸鋰(LiPF6)、碳酸亞乙烯酯(VC)最甚，七月至十一月間價格分別暴漲超過230%、260%。

展望2026年，預期動力及儲能電池需求較為樂觀，正負極材料、隔離膜、電解液等主要電池材料供應商皆預告調價，部分價格談判已與下游客戶達成協議，2026年執行的新訂單極有可能漲價，TrendForce據此預估明年動力電芯價格走勢可望小幅上漲。

