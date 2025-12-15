李鎮宇：GPU跟CPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此二大AI硬體競爭決戰，贏家還是台積電，李鎮宇也認為，2026-2028年GPU仍將是AI資料中心建置的核心，且競爭更加激烈，同時他也主張AI不會這麼快的泡沫化，2027年的Open AI 上市才是考驗。

李鎮宇指出，2025年許多的經濟預測誤判了很多的現象，其中一個就是低估了AI產業的爆發力，對於2026年的走勢，李鎮宇強調，「不要用經濟學來做預測，要用人性洞悉來做預測！」尤其從川普的角度思考，李鎮宇認為，有三大重點不容忽視，而且會顛覆經濟學家主張會採取的做法，包括了：1、川普一輩子當房地產開發商，最討厭高利率，他認為把利率壓低，可以刺激消費、投資意願，帶動美國經濟成長；2、川普認為關稅的衝擊可控，目前當務之急是先降息刺激經濟成長，而且他認為以後不一定會有通膨；3、川普為了在第二任期內實現所有目標、留名青史，務必要在2026年期中選舉獲勝，所以在選前就要完成大幅降息。

而對於明年金融市場的走勢，李鎭宇認為，美國政府的公債殖利率曲線會越來越趨陡峭化，尤其短天期利率降幅大，但長天期利率降幅小，這也顯示投資人對於美國經濟和政府財政惡化改善程度的不確定性。

因此對於投資人的資產配置，李鎭宇建議：「股優於債！」其中，李鎭宇建議在債券投資的配置，以短中天期為宜，短中期公債優於長債，且投等債優於公債。

此外他也分析，金融股受惠利差擴張的幫助明年也會有利多，此外短率下降使美元走軟，這也有利於明年的黃金金價的表現。