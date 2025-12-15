與死神賽跑！中華電信助攻韌性醫療 打造「血品供應韌性系統」

重大創傷患者能否在「黃金一小時」內完成輸血，是決定存活率的關鍵！新北市政府消防局攜手中華電信（2412）、三軍總醫院內湖院區、新北市聯合醫院三重院區及台灣血液基金會合作，打造「血品供應韌性系統」，以無人機智慧運送、空中冷鏈及智慧保冷箱等機制，打造「到院前血品可即刻取得」的全新供應鏈系統，有效縮短救援時間，爭取寶貴黃金救治時刻。

中華電信表示，與消防及醫療夥伴共同完成這項創新驗證，展現政府、醫療與科技跨域協作的力量。中華電信將持續以海纜、光纖、行動通訊、衛星及微波等技術打造的「海地星空」高韌性網路，支援救災場景對穩定通訊的高度需求，並深化 AI 賦能的急救能量與醫療韌性，為社會打造更安全、更具韌性的環境。

面對災害現場常見的長時間受困、持續出血、無法立即脫困情況，或因地區醫療資源不足、道路中斷而導致血品無法即時送達的情況，患者往往錯失了寶貴的生存機會。

新北市政府消防局攜手中華電信、三軍總醫院內湖院區、新北市聯合醫院三重院區及台灣血液基金會合作，組成「肝苦人」，並提出「血品供應韌性系統」作為解方。團隊採行「雙軌派遣」機制，救護車出勤與醫療院所備血流程同步進行，並以無人機智慧運送、空中冷鏈及智慧保冷箱等機制，打造「到院前血品可即刻取得」的全新供應鏈系統，有效縮短救援時間，爭取寶貴黃金救治時刻。

中華電信表示，本次驗證採用中華電信 5G 低延遲網路與「海地星空」高韌性通訊架構，確保無人機飛行監控與影像回傳即時穩定。災害現場醫護人員亦可透過中華電信「遠距醫療行李箱」設備啟動遠距會診，將醫療器材隨行部署到第一線，協助醫療量能被更有效率地運用，打造更完整的遠距照護生態系。

中華電信表示，實證顯示，血品送達模擬現場的時間較傳統方式縮短逾半，顯著提升院前急救效率，為災害現場帶來更速效的生命支持，讓希望能真正「降落在現場」；首階段驗證已於新北市完成，未來將推展至偏鄉與離島地區，讓血品能在緊急時刻快速抵達，縮短醫療落差，讓每位民眾都能享有公平、及時的救治權利，進一步將醫療韌性拓展至台灣每個角落。

「肝苦人」跨域隊伍，以「冰與火之歌：飛騰熱血和智慧冷鏈」為題，從178組隊伍中脫穎而出，榮獲本屆「總統盃黑客松卓越團隊」殊榮，展現跨域團隊在智慧救護與醫療韌性上的創新成果。2025總統盃黑客松於14日舉行頒獎典禮，由賴清德總統親自頒獎表揚獲獎團隊。