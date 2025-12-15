聯電CDP氣候變遷、水安全再獲雙A 連四年奪最高評級成半導體唯一

晶圓代工廠聯電（2303）15日宣布，在2025年度CDP評比中於「氣候變遷」與「水安全」兩大領域再度獲得最高「A」評級，並成為全球半導體業唯一連續四年同時拿下「雙A」領導級評等的企業，顯示其溫室氣體減量與水資源管理績效持續獲得國際肯定。

聯電指出，公司長期聚焦氣候變遷議題，近年加速導入再生能源並推動溫室氣體減量目標。以2024年為例，集團再生能源使用比例達17.1%；同時範疇一及範疇二溫室氣體「絕對減量」相較基準年（2020年）已減少31%。聯電並於2025年通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）1.5°C淨零目標審查，強化對減碳路徑與淨零承諾的透明度與可驗證性。

在水資源面向，聯電表示，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率，並結合高效能用水管理等多項節水措施，降低整體用水消耗。2024年整體用水節約成效達102.3萬公噸，盼進一步提升用水效率，並朝永續發展目標推進。