Whoscall 與遠傳電信攜手防詐 推進階版電信獨家訂閱優惠
Gogolook（6902） 旗下數位防詐App 「Whoscall」持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售「Whoscall 進階版個人方案」。所有遠傳用戶即日起，得透過電信帳單訂閱Whoscall 進階版個人月方案，將可享電信獨家「前兩個月免費試用」，若申辦年訂閱方案，則享有帳單現折190元的限時優惠。
Whoscall為台灣市占率第一的來電辨識與防詐App，近期獲選2025 Google Play台灣年度最佳生活幫手，也是唯一入圍全球2025 Apple Store Awards的台灣 App。此次合作延續Whoscall與遠傳長期推廣的防詐服務，遠傳用戶可直接透過遠傳電信帳單申辦Whoscall 進階版方案，享受市面最低價。即日起至2026年2月28日，遠傳用戶首次訂購 Whoscall進階版個人月方案，即可享有連續兩個月免費試用，自第三個月起以月費95元續訂；若選擇890元的年方案，立即享有首年帳單折抵金額190元，相當於減免兩個月費用。
Whoscall表示，遠傳擁有龐大的用戶數以及生態系，今年雙方試行階段以來，Whoscall 進階版訂閱人數已翻倍成長。未來會評估上架更多訂閱方案，如雙人方案、家庭方案等，讓遠傳的用戶能夠以更便宜的價格，享受到更安全的通訊與數位環境，助力遠傳落實電信防詐的目標。
