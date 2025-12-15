輝達、博通全力投入 CPO 這道曙光…延續算力成長

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

輝達博通全力投入CPO技術開發及量產，無論是輝達的Quantum X Photonics或博通的Tomahawk 5-Bailly，都預計明年開始放量。

業界分析，AI大咖押注光通訊，主因隨著AI伺服器建置規模愈來愈大，算力持續擴張，產品即將進入下一世代，既有資料傳輸技術不敷使用，急需革命性的技術取代現有技術，延續算力成長趨勢，CPO就是曙光。

目前主流的傳統可插拔模組面臨三大難題，包括訊號損失程度過大、功耗過高、頻寬速度不足，這將成為AI伺服器叢集規模進一步擴大的瓶頸。因為隨著算力提升，傳統可插拔模組在傳輸過程中的訊號損愈發嚴重，為補足訊號衰減的部分，只能拉高連接埠的運轉功率，這將引發散熱及潛在故障等問題，同時拉高功耗，讓電力供應雪上加霜，最後頻寬速度不足更是直接為算力設定一個上限，而CPO技術能解決此問題。

AI 博通 輝達

