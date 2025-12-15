輝達、博通全力投入 CPO 這道曙光…延續算力成長
輝達、博通全力投入CPO技術開發及量產，無論是輝達的Quantum X Photonics或博通的Tomahawk 5-Bailly，都預計明年開始放量。
業界分析，AI大咖押注光通訊，主因隨著AI伺服器建置規模愈來愈大，算力持續擴張，產品即將進入下一世代，既有資料傳輸技術不敷使用，急需革命性的技術取代現有技術，延續算力成長趨勢，CPO就是曙光。
目前主流的傳統可插拔模組面臨三大難題，包括訊號損失程度過大、功耗過高、頻寬速度不足，這將成為AI伺服器叢集規模進一步擴大的瓶頸。因為隨著算力提升，傳統可插拔模組在傳輸過程中的訊號損愈發嚴重，為補足訊號衰減的部分，只能拉高連接埠的運轉功率，這將引發散熱及潛在故障等問題，同時拉高功耗，讓電力供應雪上加霜，最後頻寬速度不足更是直接為算力設定一個上限，而CPO技術能解決此問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言