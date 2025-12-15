輝達強攻光通訊 台積、波若威等營運亮起來

輝達強攻光通訊再出擊，於官網更新其迎接新世代AI平台全面導入光通訊技術關鍵的矽光子網路交換器「Quantum X Photonics」各類資訊，涵蓋三種型號。

這意味輝達將在共同封裝光學元件（CPO）交換器大踩油門，迎來輝達執行長黃仁勳先前喊出的「光進銅退」時代，催動光通訊需求大商機，法人看好，台積電（2330）、波若威（3163）、上詮（3363）等相關台系鏈有望受惠。

根據輝達釋出的訊息，此次針對CPO交換機Quantum 3450-LD推出三個型號，三者參數基本一致，採用4U機架式、144個XDR埠、144個MPO連接器、48V直流供電、液冷方案、含線纜套件，並更新訂購資訊、產品介紹、安裝教學、軟體管理、介面管理等各類資訊。

輝達指出，CPO解決方案較傳統可插拔式光模組方案，電源效率提升3.5倍，網路韌性則提高十倍，大幅降低系統故障時的停機時間，兩者加乘下，整體持續運行時間提高到原先的五倍；傳輸效能部分，CPO的訊號損失能降至4dB，遠低於傳統可插拔式的22dB，使訊號完整性提高63倍。

輝達進擊光通訊，台積電、上詮、波若威等台廠沾光。法人指出，台積電在CPO供應鏈扮演重要角色，與輝達共同開發的COUPE技術，是CPO最重要核心技術，牽涉到高難度的異質整合封裝。

上詮是台積電合作夥伴，也是CPO鏈重要一環。上詮日前在法說會上發表FAU的三大產品線，LPO、CPO Switch及CPO XPU，能滿足客戶從1.6T到6.4T以上的各種需求，其中LPO將會最快發酵，是短期營收成長動能來源；而CPO是未來主軸，未三年將是成長爆發期。

波若威也是輝達CPO生態系受惠廠商，其作為Spectrum X直接點名的供應商，將為輝達提供光纖套件及配線盒等產品，預計2026年量產。