京元電訂單能見度看到明年

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科（2454），訂單量比原規劃倍數以上激增，聯發科業績大補之餘，測試協力廠京元電（2449）同步迎來大單，訂單能見度直達至2026年下半年無虞，伴隨輝達AI晶片相關訂單同步湧入，同步推高京元電AI晶片測試業績，整體營運看俏。

業界分析，Google TPU近期吸引市場目光，主因Google指自家AI模型Gemini 3訓練及推論大量使用到TPU v7，且當前Meta有意採用TPU v7輔助自家AI模型運算，加上獲得微軟及輝達投資的AI新創公司Anthropic也已經確定將加碼採購TPU v7，讓Google TPU v7未來市場需求將全面看升。

據了解，Google TPU v7將具備兩種版本，分別為v7p、v7e等兩種系列，兩種規格分別在今年及明年進入量產階段。業界傳出，京元電成功拿下v7p、v7e等兩種版本的最終測試（FT）訂單，加上既有輝達GB200／300及明年量產的Rubin架構測試產能需求，使京元電在AI晶片測試需求一路爆單到明年，預期相關產能亦將維持滿載。

京元電來自客戶的AI晶片測試需求持續暴增，且當前客戶仍持續追單，京元電今年以來陸續調整營運策略，包括退出營收占比偏低的封裝業務，加上苗栗頭份測試新產能正陸續到位。法人預期，在AI測試訂單加持下，京元電本季有望淡季不淡，推動全年業績繳出年增約三成的亮眼表現，明年在AI訂單持續湧入推動下，全年營收可望挑戰歷史新高。

不僅如此，京元電因應客戶要求分散產能需求，新加坡新廠預計明年加入營運，全力搶占這波AI大商機。