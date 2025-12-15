美超微奪單 曬CEO梁見後、馬斯克合照 台廠吃紅
美國AI伺服器大廠美超微奪下特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI大單，要協助xAI在旗下總投資逾250億美元（逾新台幣7,700億元），打造的全球首座GW（10億瓦）級資料中心「Colossus 2」當中，建置輝達GB300 AI伺服器，目標2026年擴充到高達100萬顆輝達GPU。
美超微在社群平台秀出總裁暨執行長梁見後與馬斯克會面照片，並揭露上述合作案。美超微大單落袋，雙鴻（3324）、麗臺（2465）、南俊（6584）等美超微AI伺服器協力廠，也將迎來新一波商機。
美超微強調，將在xAI位於美國田納西州曼菲斯的世界首座GW級資料中心專案內，助力xAI打造輝達GB300伺服器，為Colossus 2提供空前的強大算力。xAI規劃，2026年時，Colossus 2將搭載高達100萬顆輝達GPU，總投資額超過250億美元。
雙鴻是美超微散熱主力供應商，已開始供貨GB300水冷板，隨著美超微奪下xAI大單，雙鴻同步看俏。
麗臺是市場公認「最純的美超微概念股」，美超微旗下大訊科技與肯微，合計持股麗臺比率約30%，躍居最大股東。而大訊科技董事長梁見發，以及肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後的手足，在美超微相關勢力助攻下，麗臺在AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等發展都陸續有好成績。
伺服器滑軌廠南俊與美超微合作長達20餘年，也可望受惠。
