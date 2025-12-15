Google TPU追單聯發科 有望挹注明後年獲利逾二個股本

Google張量處理器（TPU）爆紅，傳出擴大釋單聯發科（2454），訂單量比原規劃倍數以上激增。聯發科為Google操刀的首款TPU「 v7e」將於下季底進入風險性試產，並再拿下Google下一代TPU「v8e」訂單，獲台積電力挺，聯發科大單湧進，2027年台積電提供聯發科Google專案CoWoS產能更將暴增七倍以上。

聯發科來自Google TPU訂單大增，獲利隨之爆發，並為此向台積電大舉追加先進製程與CoWoS先進封裝產能，獲台積電力挺。市場估算，光是v7e從明年至2027年出貨，總計可望挹注聯發科獲利超過兩個股本，可預期未來整體ASIC業務對其營收與獲利貢獻將更為可觀。

對於相關消息，聯發科不予評論；台積電則表示，不評論單一客戶業務細節。

聯發科承接Google TPU訂單的消息廣為業界流傳，但聯發科一直低調未透露客戶名稱，也因為保密到家，導致先前市場一度認為是「做不好所以不願意講」，甚至傳出v7e進度延遲的消息，並使得外界對聯發科ASIC業務貢獻程度保守評估。

供應鏈傳出，聯發科Google TPU專案近期邁大步，拍板v7e於2026年首季末進入風險性試產，意味後續正式量產在即，極具指標意義。

由於客戶端需求強勁，Google等不及v7e投片生產到完成CoWoS封裝與測試耗時八、九個月，且產出還要經過認證，為加快供應時程，只要後續認證進度順利，v7e試產的產出也視同量產的產品供應給客戶，不僅解決Google趕著要貨當務之急，也將為聯發科盡快帶來相關業績貢獻。

供應鏈指出，聯發科原本與台積電協商，明年Google專案使用CoWoS年產能約1萬片左右，為加大v7e供應量，CoWoS產能需求倍數追加至2萬片，顯示Google相關訂單又急又猛。台積電看重聯發科與Google，也願意在3奈米製程與CoWoS封裝產能力挺，給予聯發科充裕的產能支援。

隨著v7e量產後持續放量，下一代v8e又要接棒演出，聯發科來自Google訂單量同步跳增。消息人士指出，2027年聯發科向台積電協商需要的CoWoS年產能達15萬片以上，是2026年的七倍以上。

聯發科雖然一直沒有透露ASIC案件客戶及產品名稱，但執行長蔡力行先前指出，該公司第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以2026年雲端ASIC相關營收達10億美元為目標，至2027年則可望達數十億美元規模。蔡力行這段話，透露對後續ASIC營收倍數增長有信心。他透露，設計複雜度更高的接續專案已在進行，預計2028年起貢獻營收。另外，該公司持續積極與第二家超大規模資料中心業者洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來相關業務將快速成長。