7大AI伺服器大廠到場！廣運金運科技如何讓日廠點頭、聯手打美國盃？

「我們要從一個散熱器廠商轉型為熱資產管理公司！」廣運（6125）集團旗下金運科技舉行新品發表會，台灣7大AI伺服器廠鴻海（2317）、技鋼、華碩（2357）、廣達（2382）及仁寶（2324）、英業達（2356）全出席，為何這場液冷武力展示大會讓AI供應鏈大咖都不敢忽視？

廣運暨金運董事長謝明凱宣布與日系散熱龍頭日電Nidec合作，更與Hitachi Energy、信越科學（SSI）結盟，火力全開搶吃日、美、澳算力商機。

然而，金運是跨入AI伺服器液冷戰場新兵，Nidec則是日系40年散熱產業老將，為何首肯合作？金運透露，這經過一年時間溝通，讓Nidec瞭解雙方能合作面向，加上金運在算力中心客戶設計初期就參與，也願意推薦Nidec產品AC及DC CDU賣進客戶，雙方更在GB300水冷及快接頭合作，因而累積互信基礎。

看好金運出海實力，12日新品發表會上，AI供應鏈賓客座無虛席，包括台智雲董事長暨華碩副總裁謝明傑、林宗樑、高力（8996）董事長黃宏興、仁寶數據中心設施解決方案事業群副總經理張耀文、康舒業務及研發本部許育彰、數位無限軟體、鴻碩（3092）、技鋼科技、仁寶電腦、明泰（3380）、廣達、鴻海、永擎（7711）及佳世達（2352）都派員前來站台，現場人氣鼎沸。

為何7大AI伺服器廠商都不能忽視這家液冷散熱新進入者？業者分析，除AI伺服器廠商都需要具備L12（資料中心解決方案）能力，金運的全球建立的當地SI生態系正好能補足，其次，金運能以AI資料中心EPC身分取得海外國際客戶，具備零件指定權，還能推薦AI伺服器，拓展更多出海口。

打造生態系，美國攜手大同康舒奪電力系統案

金運科技從液冷解決方案切入算力中心商機，12日宣布自研發表第一個2500KW CDU（冷卻液分配裝置）預計2026年首季量產，2026年第3季度交貨給客戶，金運也積極發展AI算力中心生態系，結盟超過25家設備、軟體及零組件業者，加上自家廣運的EPC機電能力，打造一套完整AI算力中心解決方案。

金運目前正積極累積實力，跟Hitachi Energy合作8月在美國東岸拿下電力系統升級業務案，將跟大同（2371）、康舒（6282）、台灣重電業者合作供應輸配電，該政府標案達300MW，將負責電力系統連接到資料中心的工程，另外在德州也有50MW的建置規劃POC案，更關鍵是，金運已經助台灣AI伺服器大廠將產品賣進美國客戶。

事實上，金運能出海的關鍵除在台灣有一些AI資料中心實績，包括跟台智雲合作國網中心台中案場及警政署水冷機房建置，在日本結盟信越科技，於當地有「帶狀」合作案啟動，在澳洲將取得第一個大型CSP客戶案子，更是點了關鍵一把火。

金運跟信越合作鹿兒島算力中心，信越已經宣布將建置1GW發電廠，可以供應350MW的算力中心建置。另外金運還跟信越在日本有20MW專案進行中，東京也有一些小型數據中心（50MW）業務，從關東到關西，日本共有4～5個案子，累計訂單超過2.9GW。

金運表示，日本政府發現目前處於「算力赤字」階段，為提高韌性，政府正積極準備建設電力，補助投資算力中心，目標要成為算力順差國。

金運指出，看好日本市場，已跟日本EPC夥伴合作，對方有當地建廠相關執照，但沒有液冷解決方案跟供應鏈，雙方互補，而未來若金運取得算力中心EPC的資格，就有供應鏈的決定權，對供應鏈具備一定影響力。

另外金運在東南亞包括馬來西亞、泰國、印尼及澳洲都有合作案。

而為何金運業務能遍地開花？公司透露，主要是跟NVIDIA合作利用數位孿生模擬資料中心機房模型，是少數能模擬熱循環，讓客戶縮短設計期，能隨時掌握管理機房內資訊的EPC業者。

為能承接CSP算力中心業務，金運2026年初也將派隊伍進駐澳洲100MW的CSP資料中心機房，進行數位孿生熱模擬及監工3個月，藉此累積國際CSP機房的設計跟監製經驗，解決台灣案場規模還是太小的客戶疑慮。

在同時有台灣跟海外CSP案場經驗下，有利於公司爭取CSP客戶AI資料中心解決方案（EPC）業務。

2026年至少一座資料中心EPC訂單到手

金運科技原是EMS廠，2024年併入廣運旗下熱傳事業體後，開始積極投入AI算力中心業務，2025年5月取得NVIDIA供應商資格認證後，同時也開發第一個電子離心泵浦，隨後積極擴張建立產品線，除2500KW的CDU，未來還有1400KW及2500KW InRow CDU 標準化與模組化，全面導入專屬 MCU 控制晶片、Redfish 架構管理、AI 預測性控制，目標替客戶降低 30% 建置成本。

金運表示2026年目標至少有一座由金運操刀的AI資料中心專案入袋，不過由於基礎建設及電力建置需要較長時間，專案驗收預估要兩三年以上時間。

1GW算力中心約需投資1000億美元，以金運目前預估日本掌握約2.9GW算力中心，就相當掌握3000億美元產值算力中心建案。除發表2500KW的液冷CDU裝置，金運也透過能做到AI資料中心設計、全機房熱模擬、能源管理及熱能再利用發電，幫客戶1GW資料中心節省千億元為訴求。