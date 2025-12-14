5G 及 AI 應用以大帶小！經部助8,700家中小企業驗證數位獲利模式

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部中企署推動5G與AI科技普及化應用，在高雄螺絲工廠，協助螺絲產業建置多連結戰情系統，隨時掌握機台運作狀況。（圖／經濟部中企署提供）
經濟部中小及新創企業署持續推動5G與AI科技普及化應用，以大帶小方式，協助中小企業提升數位能力。截至目前為止，已協助全台8,700家中小企業在不同場域導入科技解決方案，建立可複製及推廣的成功模式。藉由5G的高頻寬、低延遲的技術優勢，連結產業上、中、下游力量，為企業提供合作共創價值，已累積106項創新應用，跨足長照、零售、製造、觀光等多元場域，使科技不只加速轉型，更成為中小企業提升競爭力的突破點。

經濟部中企署將5G科技轉化為帶動在地經濟的實質推力，今年在屏東縣泰武、獅子、牡丹鄉，運用5G行動醫療包、AI資料分析技術，整合多項穿戴裝置與健康促進系統，串聯復健專家、營養師、藥師等專家，進行生理數據與即時健康資訊判讀，提供遠距照護及個人化健康管理服務，大幅提升偏鄉醫療反應速度與照護效率，展現科技於社會服務的跨域價值。

在製造業部分，高雄地區螺絲業者成功導入「5G 多連結戰情系統」，運用5G及物聯網感測技術，串聯廠內30座加工機台與多組環安感測器，實現即時監控及毫秒級的異常通報，除停機次數由每月12次降低至2次外，不良率也由5%降低至3%，讓傳統扣件業透過5G 物聯網轉型智慧工廠，快速掌握風險並即時應變，強化安全與營運韌性，成為製程效率全面提升的示範案例。

在新北市坪林區，打造「緩緩坪林永續低碳旅遊館」，導入虛擬及擴增實境、智慧顯示、語音導覽、AI菜單推薦等5G體驗科技，成功將茶園四季轉化為沉浸式體驗，吸引更多國內外旅客，成功帶動地方產業升級。

中企署強調，將持續以「以大帶小、科技落地」為核心，推動更多跨域合作案例，讓中小企業能以更低門檻導入 5G 與 AI，強化營運韌性、提升創新能量，加速邁向智慧化與永續化發展。中企署現已彙整50個中小企業應用5G成功案例，後續將透過成果分享會及媒合活動，讓更多中小企業學習導入5G科技，提升生產製造、營運銷售效益。

經濟部中企署推動5G與AI科技普及化應用，在坪林遊客中心，業者應用科技，建置5G沉浸互動茶食科技空間，讓遊客一次感受四季之美。（圖／經濟部中企署提供）
