美准輝達H200銷陸 引發論戰

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

白宮AI負責人薩克斯接受彭博訪問時說，允許輝達的H200出貨至中國大陸，目的是將美國競爭者引入當地，挑戰華為等本土業者，但如今大陸已摸清這項策略。另據FT報導，美國眾議員穆勒納爾質疑白宮放行H200的決策依據，並對華為晶片能與輝達產品相匹敵的說法表示懷疑。

薩克斯指出，大陸希望扶植並補貼華為是對H200興趣不高的關鍵原因。即便如此，他仍為允許大陸取得H200晶片的決定辯護，稱這是一項「落後」技術，已不再屬於最先進水準。

薩克斯的說法將使外界質疑輝達是否能恢復來自大陸的營收。輝達已在營收預測中完全剔除大陸資料中心市場，但黃仁勳曾估計，今年大陸的資料中心市場規模可達500億美元。彭博行業研究分析師則認為，H200在大陸的年營收潛力約為100億美元，但前提是北京當局願意接受輝達晶片。

此外，穆勒納爾在致商務部長盧特尼克的信寫道：「華為試圖透過將愈來愈多性能較弱的晶片串聯在一起，在單一服務層級上實現可與輝達相當的輸出效能，藉此繞過美國的技術管制。」

輝達 華為 晶片

延伸閱讀

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

輝達H200不再吃香？白宮AI沙皇直言：大陸改用國產晶片 拚半導體自立

沒台積代工性能退步！美議員質疑輝達誇大華為實力 要求商務部長說明

因應大陸強勁需求 輝達擬提高H200產量

相關新聞

2026年ASIC搶地盤 台積電、鴻海等添利多

AI持續為2026年資本市場焦點已無懸念，但輝達（NVIDIA）GPU不再獨享聚光燈，特殊應用晶片（ASIC）也將打光。...

美准輝達H200銷陸 引發論戰

白宮AI負責人薩克斯接受彭博訪問時說，允許輝達的H200出貨至中國大陸，目的是將美國競爭者引入當地，挑戰華為等本土業者，...

三星三折手機18日在台亮相 台積、大立光等台鏈有望受惠

手機品牌大廠三星預計18日舉辦三折機Galaxy Z TriFold在台上市記者會，預料屆時將正式對外公布新機在台銷售價...

竹科慶45歲 12月15日辦新創展覽

新竹科學園區45周年園慶活動將於15日下午在園區公會舉行，竹科管理局表示，竹科45年見證台灣從傳統產業轉型為全球半導體重...

經濟轉骨 製造業附加價值率創新高電子零組件破5成

主計總處統計，去年製造業以及其中的電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業，附加價值率同創歷史新高，原因在於近年先後爆發...

9成好評非偶然！LINE TV、KKTV合併背後的關鍵盤算

LINE TV、KKTV在今年11月宣布合併，多數使用者給予正面評價。雙方宣布合併至今，不過一個月的時間，KKTV用戶移轉到LINE TV的速度超乎預期。兩家機構負責人接受訪問時表示，對於「整合」，雙方的想法可說是一拍即合，不過，合併不容易，不僅要考慮兩家企業的營運架構，更重要的是，消費者怎麼看。 LINE TV、KKTV合併後，社群討論度有高達9成的正向回饋，這要功於雙方合併前的沙盤推演與團隊協作，讓兩個平台的使用者花一份錢、就享有更多的服務與功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。