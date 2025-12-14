2026年ASIC搶地盤 台積電、鴻海等添利多

AI持續為2026年資本市場焦點已無懸念，但輝達（NVIDIA）GPU不再獨享聚光燈，特殊應用晶片（ASIC）也將打光。法人表示，Google TPU v7、AWS Trainium 3明年首季有望進入量產，將為ASIC帶來新契機，台灣供應鏈包括台積電（2330）、鴻海、廣達、台達電等將通吃GPU與ASIC市場。

過去雲端服務供應商（CSP）自行開發的ASIC晶片，大多是自用為主，經過近年優化，加上擴大與合作夥伴開發，逐漸向外拓展市場，銷售給外部客戶，帶動ASIC伺服器也跟進放量。根據TrendForce預測，以AI伺服器總量的成長率來看，CSP自研的ASIC類別在2026年成長率將達44.6%，超越GPU的16.1%。

讓ASIC陣營可與GPU爭奪版圖的底氣，來自Google日前推出的新AI模型Gemini 3大受好評，用來訓練Gemini 3的TPU也備受矚目。由Google與博通攜手合作開發的TPU v7，鎖定訓練應用，預計明年逐步放量，甚至傳出Meta可能從明年開始租用Google Cloud TPU， 市調機構預估Google TPU出貨量明年可望年增逾40%。台灣供應鏈包括台達電、聯發科、奇鋐、川湖等。

AWS的Trainium 3，首款規格也將在明年首季量產，台灣供應鏈包括鴻海、智邦、緯穎、富世達、台達電、世芯-KY、雙鴻、奇鋐、川湖等。至於Meta新一代MTIA、微軟新版Maia預料明年下半年接棒量產。