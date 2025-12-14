三星三折手機18日在台亮相 台積、大立光等台鏈有望受惠

手機品牌大廠三星預計18日舉辦三折機Galaxy Z TriFold在台上市記者會，預料屆時將正式對外公布新機在台銷售價格以及預購方式。市場預料，新機上市後，包括台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈有望受惠。

業界人士認為，繼華為、三星陸續推出三折機後，其他品牌廠很可能會陸續跟進，明年三折機有望百花齊放，加上蘋果極可能也在明年發布首款折疊機，均將為折疊機產業注入新活水，為手機產業帶來新的市場需求。

三星在台灣市場耕耘已久，而且屢屢繳出亮眼成績單，因此台灣成為三星首款三折機首輪海外發售市場，而台灣用戶因接受度高、消費力強，預料Galaxy Z TriFold後續銷售狀況可視為未來三折機在台灣市場的風向球。

值得注意的是，三星每年旗艦機在台銷售大多都是年增雙位數成長，凸顯出台灣消費者對三星產品的接受度愈來愈高，且大多給予正面評價與肯定，也讓三星在台市占率排名一直保持前段班。

此外，由於台灣一直是三星在海外市場銷售穩健成長的區域，且屢屢締造市場佳績，因此日前台灣三星總經理梁準原也獲得三星韓國總部升任為三星電子常務，意味著三星對台灣市場確實相當重視。

業界人士表示，三星在台灣市場的品牌行銷預算一向不手軟，且近年來有擴大的跡象，意味著台灣市場不僅用戶消費力強，而且對三星品牌給予正面肯定，才讓三星願意投入更多資源經營台灣市場，對品牌與消費者而言是雙贏局面。

三星首款三折機Galaxy Z TriFold已在12日將率先在母市場韓國發售，售價為359萬韓元（約2,450美元或新台幣7.7萬元），為三星歷年來最昂貴的手機。

根據三星官方數據，Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9公釐，其5,600 mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並且支援45W快充，讓用戶可盡情於串流影音、揮灑創意與提高職場生產力。

