竹科慶45歲 12月15日辦新創展覽

新竹科學園區45周年園慶活動將於15日下午在園區公會舉行，竹科管理局表示，竹科45年見證台灣從傳統產業轉型為全球半導體重鎮的歷程，是無數前人的累積與心血，未來竹科仍將致力提供最好的投資環境，同時促進園區產業創新及多元發展。

新竹科學園區是台灣重要的創新創業樞紐，今年園慶活動特別安排新創展覽活動，邀請2025年參與亞洲頂尖創新盛會新加坡科技創新周（SWITCH）的八家竹科潛力新創團隊於現場展示。

八家新創團隊為久浪智醫、安德斯醫學、天賦人工智慧、聖得醫學、光濟科技、科穎達、摩絡人工智慧及星相科技，領域聚焦包括人工智慧（AI）、生醫、超穎透鏡、次世代通訊等前瞻產品技術及應用。