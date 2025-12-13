經濟轉骨 製造業附加價值率創新高電子零組件破5成

快訊

中央社／ 台北13日電
主計總處統計，去年製造業以及其中的電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業，附加價值率同創歷史新高。示意圖／ingimage
主計總處統計，去年製造業以及其中的電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業，附加價值率同創歷史新高，原因在於近年先後爆發美中貿易戰及疫情，而後迎來AI大浪，均成為經濟轉骨的助力，ICT產業得以華麗變身。

「附加價值」可簡單理解為生產總額扣除生產過程投入的原材物料、半成品等中間投入，也就是國內生產毛額（GDP）的概念。而生產毛額占生產總額的比率稱為「附加價值率」。

觀察主計總處最新數據，113年製造業附加價值率升至35.77%，創歷史新高，其中電子零組件製造業氣勢驚人，繼110年突破5成後，去年升至51.44％，同創歷史新高；而電腦、電子產品及光學製品製造業攀上39.32%，同步改寫紀錄。

台灣產業結構以ICT為主，但過去獲利有限，電子業曾被形容是「毛（毛利率）3到4」；即便搭上「蘋果供應鏈」，因代工組裝毛利較低，導致「蘋果不甜」。

不過，從主計總處數據可看到，製造業附加價值率穩步提升，推力來自於電子零組件製造業，電腦、電子產品及光學製品製造業兩大引擎同步啟動，驅使製造業附加價值率創高。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰直言，這可印證台灣產業結構轉變。

電子零組件製造業涵蓋半導體產業，電腦、電子產品及光學製品製造業則包含PC、筆電等資通產品代工。

蔡鈺泰指出，從近10年電腦、電子產品及光學製品製造業附加價值率變化，可一窺產業結構轉變的歷程。美中貿易戰爆發前，該業別附加價值率徘徊在2字頭；但美中貿易戰引發台商回流熱潮，高階伺服器、研發中心回流台灣，附加價值率開始突破3成；緊接著疫情使數位商機蓬勃發展，而後搭上AI熱潮，主攻AI伺服器，去年附加價值率衝上39.32%。

至於電子零組件製造業，蔡鈺泰表示，以台積電為例，半導體產業實力本來就相當強悍，先進製程維持技術領先優勢，近年AI浪潮也是強調資本、技術密集，而AI商機與電子零組件、電腦電子及光學製品製造業互相拉動，台灣因此受惠。

