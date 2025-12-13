快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

AI、永續雙軸轉型助農業升級 經濟部展34項智慧科技解方

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
乳牛聲紋辨識系統利用被動聲學監測方式，搭配聲紋辨識演算法，藉由分辨及判讀乳牛的聲音進行牛隻情緒管理，可用於分娩、預警等場合。經濟部／提供
乳牛聲紋辨識系統利用被動聲學監測方式，搭配聲紋辨識演算法，藉由分辨及判讀乳牛的聲音進行牛隻情緒管理，可用於分娩、預警等場合。經濟部／提供

經濟部產業技術司13日起於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果。這些技術不僅展現台灣農業智慧化的實力，也為中台灣帶來全新的永續發展契機。

成果展中，民眾可在「未來農場」嘉年華中實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取讓紅龍果格外品華麗轉身成高值化營養品。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級優勢，產業技術司正運用這項基礎，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型。

郭肇中提到，透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

本次成果展聚焦三大主題，展現實際導入在地方的成效：

一、AI機器人

AI空氣授粉機器人：運用邊緣運算即時辨識作物狀態，在最適時間點進行授粉，降低人力並提高效率。

清糞機器人：可減少30%~50%清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病率，改善畜牧場環境，目前已導入台灣齊創科技公司。

二、AI精準感知

長效溶氧感測器：國產技術壽命為國外產品5倍，可即時線上監測水質變化，已導入20多家養殖場，有效降低風險。

乳牛聲紋辨識技術：透過聲紋資料庫與AI演算法，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場提升管理效率，已導入彰化元亨牧場、屏東和荃種牛場進行測試。

三、永續循環

火龍果格外品高值化技術：透過超音波萃取，不需化學藥劑即可提取機能性成分，讓原本的格外品變成高價值營養品，提升產值並落實農業循環利用。搭配大漢酵素公司發酵製程與專利發酵液，讓紅龍果化為高機能性的PITAYA超酵安晶凍，並透過彰化食物銀行提供給弱勢族群，為公益盡心力。

工研院協理李宗銘說明，工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。國產系統除提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻。

李宗銘指出，包含可減少30%~50%人力的「清糞機器人」、大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」、以及運用超音波提升紅龍果格外品價值的技術，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。

AI 農業 科技

延伸閱讀

適應高機動與無人機戰場 美陸軍轉型因應大國戰爭

新莊田徑場全面升級 三色跑道藏巧思

職安署攜手台塑企業 推動石化業製程安全升級

經濟部海外第4個貿易投資中心在華沙揭牌 預告明年台灣形象展在這城市

相關新聞

全球唯一藍色麥當勞 網紅打卡點離台積電不遠

麥當勞向來以醒目的紅底黃拱門著稱，但在亞利桑那州的塞多納（Sedona），麥當勞卻換上全球唯一的藍色招牌，成為網紅打卡點...

盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

美商務部長提川普談判目標 台積在美投資逾2,000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受專訪時表示，他認為川普政府將讓...

博通奪AI超級大單帶旺台積、日月光 網通業務強勁挹注眾達

博通（Broadcom）財報亮眼，執行長陳福陽11日確認拿下新創公司Anthropic AI晶片大單，加上網通晶片訂單動...

台積先進製程發威 市占衝71%新高

先進製程發威，研究機構集邦科技（TrendForce）公布最新統計，第3季晶圓代工龍頭台積電的市占率衝上71%新高，持續...

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高市府昨（12）日與鴻海集團簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。