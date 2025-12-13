GPT-5.2問世…矽谷反應冷 問題出在「獲利能力」

就在谷歌發表廣獲好評的Gemini 3之後，OpenAI本周四對外發布最新的人工智慧（ＡＩ）模型ＧＰＴ｜5.2，但矽谷科技圈普遍反應冷淡。iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，OpenAI已經很明確把風向帶往「企業市場」，但就跟所有Ｂ２Ｂ生意一樣，在資本市場環境裡，投資人想看到獲利能力的證明，接下來，OpenAI要面臨的是資源拉扯。

OpenAI指出，ＧＰＴ｜5.2在製作試算表、建立簡報、理解圖像、撰寫程式碼及處理長篇脈絡等方面，都優於前代模型。ＧＰＴ｜5.2將提供Instant、Thinking與Pro三種版本。Instant擅長快速寫作與資訊搜尋，Thinking更適合程式撰寫與規劃等結構化工作，而Pro則能在難題上給出最準確答案。

今年八月，OpenAI發布備受期待的新模型ＧＰＴ｜5，但市場反響不一，有人質疑其是否真的帶來革命性進步。十一月，OpenAI再推出新模型ＧＰＴ｜5.1，很快又被更強大的Gemini 3光芒所掩蓋，谷歌Gemini 3因推理和寫程式的能力出色而受到好評，促使OpenAI宣布「紅色警戒」，重新分配內部資源，全力強化ChatGPT並暫緩其他專案。

OpenAI執行長奧特曼周四受訪時指出：「Gemini 3對我們的影響，沒有原先擔心的那麼大。」他還預計OpenAI明年一月能脫離「紅色警戒」。他說：「我認為當競爭威脅出現時，你要聚焦處理，而且要迅速解決。」

OpenAI宣稱，ＧＰＴ｜5.2在一些博士專家級的指標超越Gemini 3，但多數人沒有太大感覺。程世嘉表示，這是因為ＧＰＴ｜5.2的發布主要是針對企業市場，強調專家能力有提升，對於一般消費者而言，則是一些漸進式的改善，當然不會引起一般使用者太大的反應。

觀察OpenAI要面臨的難題，程世嘉分析，OpenAI一方面要維持消費者市場的品牌熱度繼續燒大錢，一方面又要把資源挪移一大塊到建立樸實無華的企業通路、專注模型的正確性和穩定性和安全性。跨入這個市場，OpenAI等於重新走一次雲端業者ＡＷＳ、ＧＣＰ、Azure走過的所有路，畢竟企業ＡＩ現在還是依附在雲端上面，這條路真的難走，再一次還是基礎建設的比拚。

程世嘉指出，ChatGPT對於消費者的「魔力」頂多維持住，使用者成長已經掉回單月單位數，要再往上已經有相當的困難，現在的情勢也逼得OpenAI不能再把大把銀子燒在創造魔力，而需重視獲利。