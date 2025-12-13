聽新聞
鴻海看墨國新關稅 影響有限

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）董事長暨電電公會理事長劉揚偉近期率團至波蘭訪問，考察當地環境和鴻海的捷克、匈牙利生產據點。劉揚偉先前表示，規劃在波蘭設立「TEEMA科學園區」，協助會員廠商拓展歐洲市場。

劉揚偉指出，會帶著公會的成員，到包括墨西哥、印度、波蘭，或是沙烏地阿拉伯等區域製造的主要國家，一起打造當地的「台商TEEMA科學園區」。

劉揚偉強調，鴻海已經在全球布局，若能透過電電公會帶動更多的廠商布局，進而形成一股力量，更能夠幫助當地的國家，把產業打造起來，相信當地國家也會非常歡迎。

針對近期墨西哥宣布2026年起，將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅一事，鴻海輪值執行長楊秋瑾昨（12）日回應，若仔細檢視相關清單，這次措施主要並非針對ICT產業，而鴻海的核心業務正是在ICT領域，因此並未被列入主要影響範圍。

楊秋瑾表示，即便在車用相關領域可能會有些微影響，但幅度不大。加上鴻海集團在墨西哥長期布局，擁有多項保稅與相關機制，可在合規情況下降低關稅衝擊。

楊秋瑾認為，集團對於各國政策變化早已有所掌握，面對國際政治與經濟環境的起伏，鴻海具備相當的韌性與應變能力，因此可以冷靜因應，不致對供應鏈與營運造成重大衝擊。

鴻海 劉揚偉 波蘭

