聽新聞
0:00 / 0:00

台積先進製程發威 市占衝71%新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

先進製程發威，研究機構集邦科技（TrendForce）公布最新統計，第3季晶圓代工龍頭台積電（2330）的市占率衝上71%新高，持續擴大與三星在晶圓代工差距。

台積電今年第2季市占率首度突破七成關卡，達到70.2%的新高，第3季續創新高。法人看好，台積電第4季市占率可望繼續改寫新紀錄。

集邦分析，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高速運算（HPC），消費性電子新品主晶片與周邊IC需求帶動，7奈米以下先進製程生產的高價晶圓貢獻營收最為顯著，中系廠得益於供應鏈分化商機，前十大晶圓代工廠第3季合計營收季增8.1%，接近451億美元。

集邦預期2026年景氣與需求將會受到地緣政治擾動，2025年中以來記憶體逐季漲價、產能吃緊，供應鏈對2026年主流終端應用需求轉趨保守，即便車用、工控將於2025年底重啟備貨，預估第4季晶圓代工產能利用率成長動能將受限，前十大廠合計產值季增幅可能明顯收斂。

分析第3季主要晶圓代工業者營收表現，龍頭台積電營收由智慧型手機、HPC支撐，第3季蘋果積極備貨iPhone系列，再加上輝達（NVIDIA） Blackwell系列平台量產，台積電晶圓出貨、平均銷售價格雙雙季增，營收接近331億美元，季增9.3%，市占微幅上升至71%。

三星晶圓代工排名第二，總產能利用率較前一季小幅提升，營收約31.8億美元、大致持平上季，市占6.8%。中芯國際第3季產能利用率、晶圓出貨、ASP皆有提升，帶動營收季增7.8%，達23.8億美元，位居第三。

晶圓代工廠 台積電 營收

延伸閱讀

中山大學2女博士生攻半導體 獲TSIA獎、直通台積電

賣房後先結清房貸…剩餘部分才買0050跟台積電（2330）！黃大米：踏實

川普稱晶片正自台移美！網憂「台灣遭掏空」：只剩股市虛胖

台積電開盤秒填息 走勢虎頭蛇尾

相關新聞

盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

博通奪AI超級大單帶旺台積、日月光 網通業務強勁挹注眾達

博通（Broadcom）財報亮眼，執行長陳福陽11日確認拿下新創公司Anthropic AI晶片大單，加上網通晶片訂單動...

美商務部長提川普談判目標 台積在美投資逾2,000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受專訪時表示，他認為川普政府將讓...

台積先進製程發威 市占衝71%新高

先進製程發威，研究機構集邦科技（TrendForce）公布最新統計，第3季晶圓代工龍頭台積電的市占率衝上71%新高，持續...

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高市府昨（12）日與鴻海集團簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，規劃...

鴻海看墨國新關稅 影響有限

鴻海董事長暨電電公會理事長劉揚偉近期率團至波蘭訪問，考察當地環境和鴻海的捷克、匈牙利生產據點。劉揚偉先前表示，規劃在波蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。