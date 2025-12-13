貿聯強攻北美 墨國擴產

連接線束大廠貿聯（3665）昨（12）日公告，取得PAS Appliance Systems, S.A. de C.V. 100%股權，預計明年第1季完成交割。貿聯表示，此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，強化北美市場的客戶基礎，有助於拓展北美銷售市場。

貿聯此次以100%持有之子公司BizLink Speedy Pte. Ltd.及BizLink（BVI）Corp.共同取得PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100%股權，最終交易價格以企業價值6,900萬美元（約新台幣21.53億元）依契約約定方式調整後確定，本案需經墨西哥反壟斷主管機關核准，預計明年第1季完成交割。

根據資料顯示，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.母公司為德國PAS Management Holding GmbH；根據資料，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.位在墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）奧唐內爾機場工業園區。貿聯指出，資金來源為自有資金，取得PAS股權金額占母公司總資產約2.87%，占歸屬於母公司業主權益約5.16%，近期財報營運資金仍有276億元，交易屬於既有營運布局延伸。

貿聯集團持續收購擴張策略，本月連續發動兩次併購，12月初收購位在中國大陸深圳的光通訊產品供應商新富生，以強化矽光子與共同封裝光學（CPO）能力。雙方已簽署最終協議，交割完成後，新富生將併入貿聯集團高效運算事業群。此案預計2026年第1季完成。

新富生成立於深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、光纖尾纖等。