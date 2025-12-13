國網雲端算力中心揭幕 全光網路啟用 打造智慧島

賴清德總統昨（12）日上午前往台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，宣布國研院國網中心和日本的NTT及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。

賴總統表示，「國網雲端算力中心」啟用，象徵台灣將從硬體製造大國邁向智慧國家，向人工智慧島邁出關鍵的一步。他強調，「國網雲端算力中心」具有「展現世界級的技術實力」、「布建各種AI應用服務的發展動能」及「打造公私協力的創新生態」等三項重大戰略意義，是發展AI的基礎。

總統現場宣布重要的合作案：國研院國網中心和日本的NTT以及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將可大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。賴總統表示，這項合作不但深化台日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進，是造福世界的重大合作案。

賴總統表示，未來不論食衣住行育樂各領域都會導入AI，政府將於2040年前投入上千億元帶動民間響應投資，創造15兆元產值、50萬個工作機會，讓「AI新十大建設」不僅繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展。

賴總統指出，「國網雲端算力中心」啟用象徵三項重大的戰略意義。第一，展現世界級的技術實力。這座中心建置了台灣目前速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不僅有先進的晶片製造，在系統整合及超級運算的領域，同樣具備世界一流的實力。並導入最先進的節能技術，宣示台灣發展「綠色運算」的決心。

第二，布建各種AI應用服務的發展動能。「國網雲端算力中心」及未來將在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣的算力心臟，匯聚23MW的總算力。

第三，打造公私協力的創新生態。政府打造基礎建設、建置平台，讓業者與政府共同合作推動公司競爭力，幫助國家提高整體韌性。