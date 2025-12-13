國網雲端算力中心揭幕 全光網路啟用 打造智慧島

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統（中）赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮。總統府／提供
賴清德總統（中）赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮。總統府／提供

賴清德總統昨（12）日上午前往台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，宣布國研院國網中心和日本的NTT及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。

賴總統表示，「國網雲端算力中心」啟用，象徵台灣將從硬體製造大國邁向智慧國家，向人工智慧島邁出關鍵的一步。他強調，「國網雲端算力中心」具有「展現世界級的技術實力」、「布建各種AI應用服務的發展動能」及「打造公私協力的創新生態」等三項重大戰略意義，是發展AI的基礎。

總統現場宣布重要的合作案：國研院國網中心和日本的NTT以及中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，將可大幅降低能源消耗、提高傳輸速度。賴總統表示，這項合作不但深化台日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進，是造福世界的重大合作案。

賴總統表示，未來不論食衣住行育樂各領域都會導入AI，政府將於2040年前投入上千億元帶動民間響應投資，創造15兆元產值、50萬個工作機會，讓「AI新十大建設」不僅繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展。

賴總統指出，「國網雲端算力中心」啟用象徵三項重大的戰略意義。第一，展現世界級的技術實力。這座中心建置了台灣目前速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不僅有先進的晶片製造，在系統整合及超級運算的領域，同樣具備世界一流的實力。並導入最先進的節能技術，宣示台灣發展「綠色運算」的決心。

第二，布建各種AI應用服務的發展動能。「國網雲端算力中心」及未來將在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣的算力心臟，匯聚23MW的總算力。

第三，打造公私協力的創新生態。政府打造基礎建設、建置平台，讓業者與政府共同合作推動公司競爭力，幫助國家提高整體韌性。

AI 雲端 中華電信

延伸閱讀

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院院長國政茶敘 政院、考試院長應允出席

賴總統邀三院國政茶敘…韓國瑜表達「不克出席」 總統府：意外與不解

賴總統15日邀三院院長國政茶會…韓國瑜被問是否出席 僅2字回應

賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

相關新聞

盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

博通奪AI超級大單帶旺台積、日月光 網通業務強勁挹注眾達

博通（Broadcom）財報亮眼，執行長陳福陽11日確認拿下新創公司Anthropic AI晶片大單，加上網通晶片訂單動...

美商務部長提川普談判目標 台積在美投資逾2,000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受專訪時表示，他認為川普政府將讓...

台積先進製程發威 市占衝71%新高

先進製程發威，研究機構集邦科技（TrendForce）公布最新統計，第3季晶圓代工龍頭台積電的市占率衝上71%新高，持續...

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高市府昨（12）日與鴻海集團簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，規劃...

鴻海看墨國新關稅 影響有限

鴻海董事長暨電電公會理事長劉揚偉近期率團至波蘭訪問，考察當地環境和鴻海的捷克、匈牙利生產據點。劉揚偉先前表示，規劃在波蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。