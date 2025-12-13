聽新聞
投資159億元！鴻海將在高雄亞灣打造旗艦總部
鴻海精密工業拿下高雄捷運黃線Y15站聯開案，昨與市府簽約，將投資159億元在亞灣打造鴻海旗艦總部，預計蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓，並保留30%容積打造員工安心宅。高市府分回63億元挹注捷運建設，2028年動工、2033年完工。
捷運黃線預計2034年完工，市長陳其邁昨與鴻海輪值執行長楊秋瑾簽署契約，建築師以船體及船帆為設計概念，在捷運黃線Y15站旁、高雄旅運中心斜對面打造鴻海總部。亞洲新灣區已經吸引IBM、AWS、仁寶、微軟、NVIDIA、AMD等340家國內外企業進駐。
捷運局說明，Y15站聯開基地面積1.1公頃，建蔽率60%、容積率630%，兩棟A級商辦大樓規畫商場、餐廳及企業安家宅，透過空橋與旅運中心串聯，也開放其他科技企業進駐。
陳其邁表示，感謝鴻海看好高雄、投資高雄，包括算力中心、軟體研發、電巴、電芯研發及相關試量產中心等計畫，3年來鴻海共投資高雄250億元。
鴻海預計在聯開案內導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車及數位健康等產業。楊秋瑾說，此案展現鴻海在高雄生根發展的決心及具體承諾，將有三大科技平台團隊進駐，公司會給很好的福利鼓勵員工來高雄，蓋好後不只是亞灣新地標，也是城市新地標。
鴻海也宣布捐贈1900萬元乳房X光攝影巡迴車服務偏鄉女性、提供高雄版鴻海獎學金造福中小學生、推動AI研習營，貢獻技術與經驗。
