貿聯斥資21.53億元收購PAS Appliance Systems 擴大墨西哥生產據點

電動車線束大廠貿聯（3665）公告，董事會通過以子公司（BizLink Speedy Pte. Ltd. 及 BizLink (BVI) Corp.）取得PAS Appliance Systems, S.A. de C.V. 全數股權。最終交易價格以企業價值6,900萬美元（約新台幣21.53億元）依契約約定方式調整後確定。

貿聯表示，此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，同時強化北美市場的客戶基礎，有助於拓展北美銷售市場。