快訊

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

貿聯擴張墨西哥產能 收購PAS Appliance Systems股權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）12日公告，取得PAS Appliance Systems, S.A. de C.V. 100%股權，預計明年第1季完成交割。貿聯表示，此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，同時強化北美市場的客戶基礎，有助於拓展北美銷售市場。

貿聯此次以100%持有之子公司BizLink Speedy Pte. Ltd. 及BizLink (BVI) Corp.共同取得PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100%股權，最終交易價格係以企業價值6,900萬美元依契約約定方式調整後確定，本案需經墨西哥反壟斷主管機關核准，預計明年第1季完成交割。

根據資料顯示，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.母公司為德國PAS Management Holding GmbH；另根據地圖資料，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.位在墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）奧唐內爾機場工業園區。

貿聯集團持續收購擴張策略，今年12月初才宣布收購位在中國大陸深圳的光通訊產品供應商新富生，以強化矽光子與共同封裝光學（CPO）能力。

貿聯表示，雙方已簽署最終協議，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群。此案預計2026年第1季完成。

貿聯介紹，新富生成立於深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖以及MTP/MPO高密度連接器等，截至今年6月底員工人數約305人。

貿聯強調，此次收購是貿聯在高速光學互連領域的重要布局，透過整合新富生，貿聯將能強化矽光子與共同封裝光學能力，相關技術對於未來高速資料傳輸與AI資料中心解決方案極為重要。

貿聯 光纖 墨西哥

延伸閱讀

貿聯拓北美市場 12月發起第2起收購案併PAS

東元增資墨西哥廠1,000萬美元 強化北美供應鏈

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

相關新聞

東元增資墨西哥廠1,000萬美元 強化北美供應鏈

東元（1504）12日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司對外投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3.1...

燦坤攜手蔡司、小林眼鏡 打造AI/AR智慧眼鏡「EyeCare護眼生態圈」

燦坤（2430）宣布，為加速AI/AR智慧眼鏡生態圈發展，於12日正式攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS），以及國內擁有最...

日月光投控12日公告 廠務與設備資本支出合計突破50億元

全球封測龍頭日月光投控（3711）看好先進封裝成長態勢明確，12日代子公司矽品精密工業和日月光半導體公告、多筆廠務工程與...

行競科技進軍AI資料中心市場 首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU

浸沒式冷卻電池技術與製造商行競科技（XING Mobility）全面布局AI資料中心，近期正式發表BBx800，業界首創...

茂迅、高美可投資近18億擴產 台南半導體產能再強化

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅系統工程及台灣高美可科技2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製...

互宇向量提升電戰防線實力 為軍用無人載具市場注入去紅供應鏈新量能

互宇向量提供「慣性導航一步式整合服務」，能確保無人載具在GNSS訊號遭受干擾或欺騙的極端環境下，仍能持續提供高精度的姿態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。