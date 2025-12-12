貿聯擴張墨西哥產能 收購PAS Appliance Systems股權

連接線束大廠貿聯-KY（3665）12日公告，取得PAS Appliance Systems, S.A. de C.V. 100%股權，預計明年第1季完成交割。貿聯表示，此交易案將擴張集團於墨西哥的生產據點，同時強化北美市場的客戶基礎，有助於拓展北美銷售市場。

貿聯此次以100%持有之子公司BizLink Speedy Pte. Ltd. 及BizLink (BVI) Corp.共同取得PAS Appliance Systems S.A. de C.V. 100%股權，最終交易價格係以企業價值6,900萬美元依契約約定方式調整後確定，本案需經墨西哥反壟斷主管機關核准，預計明年第1季完成交割。

根據資料顯示，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.母公司為德國PAS Management Holding GmbH；另根據地圖資料，PAS Appliance Systems, S.A. de C.V.位在墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）奧唐內爾機場工業園區。

貿聯集團持續收購擴張策略，今年12月初才宣布收購位在中國大陸深圳的光通訊產品供應商新富生，以強化矽光子與共同封裝光學（CPO）能力。

貿聯表示，雙方已簽署最終協議，交割完成後，新富生將併入貿聯集團的高效運算事業群。此案預計2026年第1季完成。

貿聯介紹，新富生成立於深圳，專精於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、光纖尾纖、多芯光纖以及MTP/MPO高密度連接器等，截至今年6月底員工人數約305人。

貿聯強調，此次收購是貿聯在高速光學互連領域的重要布局，透過整合新富生，貿聯將能強化矽光子與共同封裝光學能力，相關技術對於未來高速資料傳輸與AI資料中心解決方案極為重要。