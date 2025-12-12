快訊

中籤率高達7%！這檔公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院國政茶敘 政院、考試院長應允出席

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

台燿總座胡桂琴離職 新任待董事會後委任公告

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中攝影
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中攝影

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）12日公告總座胡桂琴離職，至於新任待董事會後委任公告。

台燿前總座胡桂琴歷任景碩科技營運總監，隨後轉戰材料界，今日台燿公告總座胡桂琴離職，公司說明異動原因為個人生涯規劃。新任總經理待本公司114年12月17日董事會通過委任案後另行公告。

胡桂琴過往兼任台燿資安主管、台燿科技（常熟）、台燿科技（中山）、 台燿科技（泰國）公告法人董事長，今日也一併公告異動，新任者待公司公布。

台燿 科技 景碩 銅箔基板

延伸閱讀

年後跳槽怕「離職預告」影響年終 網一面倒勸她：領完錢再講

台燿、定穎 四檔有戲

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

相關新聞

東元增資墨西哥廠1,000萬美元 強化北美供應鏈

東元（1504）12日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司對外投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3.1...

燦坤攜手蔡司、小林眼鏡 打造AI/AR智慧眼鏡「EyeCare護眼生態圈」

燦坤（2430）宣布，為加速AI/AR智慧眼鏡生態圈發展，於12日正式攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS），以及國內擁有最...

日月光投控12日公告 廠務與設備資本支出合計突破50億元

全球封測龍頭日月光投控（3711）看好先進封裝成長態勢明確，12日代子公司矽品精密工業和日月光半導體公告、多筆廠務工程與...

行競科技進軍AI資料中心市場 首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU

浸沒式冷卻電池技術與製造商行競科技（XING Mobility）全面布局AI資料中心，近期正式發表BBx800，業界首創...

茂迅、高美可投資近18億擴產 台南半導體產能再強化

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅系統工程及台灣高美可科技2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製...

互宇向量提升電戰防線實力 為軍用無人載具市場注入去紅供應鏈新量能

互宇向量提供「慣性導航一步式整合服務」，能確保無人載具在GNSS訊號遭受干擾或欺騙的極端環境下，仍能持續提供高精度的姿態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。