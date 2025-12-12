台燿總座胡桂琴離職 新任待董事會後委任公告
銅箔基板CCL廠商台燿（6274）12日公告總座胡桂琴離職，至於新任待董事會後委任公告。
台燿前總座胡桂琴歷任景碩科技營運總監，隨後轉戰材料界，今日台燿公告總座胡桂琴離職，公司說明異動原因為個人生涯規劃。新任總經理待本公司114年12月17日董事會通過委任案後另行公告。
胡桂琴過往兼任台燿資安主管、台燿科技（常熟）、台燿科技（中山）、 台燿科技（泰國）公告法人董事長，今日也一併公告異動，新任者待公司公布。
