燦坤切入AI眼鏡市場

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

3C通路廠燦坤（2430）搶攻下一世代AI／AR智慧眼鏡市場，昨（12）日宣布與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）、以及台灣最大眼鏡連鎖通路小林眼鏡（KOBAYASHI）三方策略聯盟，打造「EyeCare護眼生態圈」，切入正夯AI眼鏡產業。

燦坤董事長林技典指出，現在是消費者想嘗試AI智慧眼鏡，帶動驗光配鏡需求，已非傳統由眼鏡行主導的銷售模式。

提前布局AI/AR智慧眼鏡的蓬勃發展，為燦坤增添新世代消費電子通路的營運動能。三方合作包含燦坤近300家實體門市和小林眼鏡據點，加上產品，形成「鐵三角」。

相關新聞

盧特尼克：台積電將在美投資2000億美元

美國商務部長盧特尼克十一日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪時指稱，川普政府將讓台積電在美國設廠投資的金額破兩千億美元（約台幣六點三兆元），在美國創造達三萬個就業機會。

博通奪AI超級大單帶旺台積、日月光 網通業務強勁挹注眾達

博通（Broadcom）財報亮眼，執行長陳福陽11日確認拿下新創公司Anthropic AI晶片大單，加上網通晶片訂單動...

美商務部長提川普談判目標 台積在美投資逾2,000億美元

台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受專訪時表示，他認為川普政府將讓...

台積先進製程發威 市占衝71%新高

先進製程發威，研究機構集邦科技（TrendForce）公布最新統計，第3季晶圓代工龍頭台積電的市占率衝上71%新高，持續...

鴻海砸159億高雄蓋旗艦總部 將創200億年產值

高市府昨（12）日與鴻海集團簽署高雄捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，規劃...

鴻海看墨國新關稅 影響有限

鴻海董事長暨電電公會理事長劉揚偉近期率團至波蘭訪問，考察當地環境和鴻海的捷克、匈牙利生產據點。劉揚偉先前表示，規劃在波蘭...

