燦坤切入AI眼鏡市場

3C通路廠燦坤（2430）搶攻下一世代AI／AR智慧眼鏡市場，昨（12）日宣布與全球光學巨頭蔡司（ZEISS）、以及台灣最大眼鏡連鎖通路小林眼鏡（KOBAYASHI）三方策略聯盟，打造「EyeCare護眼生態圈」，切入正夯AI眼鏡產業。

燦坤董事長林技典指出，現在是消費者想嘗試AI智慧眼鏡，帶動驗光配鏡需求，已非傳統由眼鏡行主導的銷售模式。

提前布局AI/AR智慧眼鏡的蓬勃發展，為燦坤增添新世代消費電子通路的營運動能。三方合作包含燦坤近300家實體門市和小林眼鏡據點，加上產品，形成「鐵三角」。