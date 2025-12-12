東元增資墨西哥廠1,000萬美元 強化北美供應鏈

東元（1504）12日公告董事會通過子公司德高國際（美國）有限公司對外投資計畫，投資金額1,000萬美元（約新台幣3.12億元）。

東元指出，此舉在提升墨西哥馬達廠的營運效率，強化集團在美墨加地區的供應鏈整合與區域競爭力。本次增資案呼應了東元「強化北美供應鏈」的戰略布局。

東元日前法說強調，公司將Data Center視為未來營運關鍵驅動力，並採「解決方案」（One TECO）模式執行專案以提高毛利率。不過公司保守預期，美國本土Data Center市場最快要到2027年才會有較為客觀的營收貢獻。

儘管大規模營收尚需時間發酵，但東元表示，在美國市場已成功接獲一筆約700萬美元的高壓變壓器訂單。東元並指出，預計在2027年至2028年於觀音興建新變壓器廠，預計最大年產能可達13億元，為長期營運動能增添柴火。