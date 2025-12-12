燦坤攜手蔡司、小林眼鏡 打造AI/AR智慧眼鏡「EyeCare護眼生態圈」

燦坤（2430）宣布，為加速AI/AR智慧眼鏡生態圈發展，於12日正式攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS），以及國內擁有最多驗光師、最大眼鏡連鎖通路 KOBAYASHI 小林眼鏡，啟動「EyeCare護眼生態圈」三強跨業結盟。此生態圈整合了AI/AR智慧眼鏡銷售、視覺健康照護及專業配鏡服務，為消費者打造一站式護眼體驗，也成為燦坤3C家電融合生態圈的全新里程碑。

燦坤指出，隨著人工智慧技術突飛猛進，消費電子產業核心載具正從「手上的螢幕」轉向「眼前的視界」，繼智慧手機後，「AI/AR智慧眼鏡」已成為新一代重要穿戴裝置。燦坤看好此市場趨勢，將自身定位為新世代裝置轉移的關鍵通路樞紐。

燦坤董事長林技典表示，國外AI智慧眼鏡多採分散式銷售，但燦坤不只侷限於販售商品，而是希望提升廣大高含金量會員的價值。

因此，燦坤結合全球光學領導品牌蔡司，以及擁有全台最多專業驗光師的小林眼鏡，透過三強合作組成「EyeCare護眼生態圈」，避免單打獨鬥。

燦坤指出，將利用全台近300家實體門市的優勢，提供從AI/AR眼鏡的商品銷售、試戴、展示體驗、選購到專業配鏡的一站式布局，藉此縮短消費者從認識到實際使用的距離，打造更完整的AI/AR智慧眼鏡生態。透過此次結盟，燦坤將站穩AI/AR智慧眼鏡生態圈中的關鍵樞紐角色。

三強結盟的首站「小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司」於12日在燦坤內湖旗艦店內盛大開幕。開幕典禮在弦樂團演奏中揭開序幕，由燦坤董事長林技典、燦坤1C資通訊採購長陳柏蒼、小林眼鏡總經理張騰達、蔡司視力保健部亞太區、伊比利半島、中南美洲總監David Ferran與蔡司台灣視力保健部副總經理周信成共同剪綵。

現場也展演了Rokid Glasses帶顯示AI智慧眼鏡與ASUS AirVision M1智慧眼鏡，讓消費者能完整體驗AI智慧眼鏡的選購與試戴，全面升級燦坤會員價值2.0。