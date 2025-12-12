Datasection揮軍雪梨 採購英業達1250台伺服器

快訊

中央社／ 台北12日電

日本軟體服務商Datasection宣布與伺服器供應商英業達達成協議，將採購英業達1250台、搭載1萬個輝達（NVIDIA）B300繪圖處理器（GPU）的伺服器，並將在澳洲雪梨建立全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模人工智慧（AI）叢集。

叢集（Cluster）意指使用多部小型電腦，透過區域網路或廣域網路「合體」成為較大型的分散式運算架構電腦。

Datasection代表董事、總裁兼執行長石原紀彥透過新聞稿表示，這個叢集的運算效能將超過200ExaFLOPS（FP4），以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，目的是要解決高效能AI運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。

石原紀彥進一步指出，在製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用AI技術的帶動下，亞太區AI基礎設施市場預計將顯著成長，Datasection的目標是利用在B200/B300技術領域的優勢，搶下可觀的市占率。

AI 市場 伺服器

