行競科技進軍AI資料中心市場 首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
行競科技正式發表BBx800，業界首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU。行競科技／提供
浸沒式冷卻電池技術與製造商行競科技（XING Mobility）全面布局AI資料中心，近期正式發表BBx800，業界首創導入浸沒式冷卻技術的800V高壓直流備援電池模組（BBU）與電源機架（Power Rack）。

行競科技指出，這項全新產品組合不僅回應AI資料中心高功率、高效率與高安全性的電力需求，更標誌行競科技從電動中重型載具和關鍵儲能系統領域，到正式布局AI資料中心電力版圖的全新里程碑。

行競科技亦與全球電源解決方案領導廠商康舒（6282）展開策略性合作，共同探索高壓直流（HVDC）電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

國際能源署（IEA）最新研究指出，從2024年到2030年，全球資料中心用電年成長率約15%，用電量將在2030年前成長一倍、達約945太瓦時（TWh），已成為推升全球用電成長的主力。對營運大型機房與雲端基礎設施的企業而言，備援電力正從單純的「成本項目」，轉變為必須審慎管理的「營運風險」與「資本配置」核心議題。

看準AI資料中心用電快速成長與備援電力升級的趨勢，行競在今年4月正式推出首款浸沒式冷卻備援電池系統BBx48，浸沒式冷卻48V直流備援電池模組，開啟跨足AI資料中心電力市場的第一步。

在此成功基礎上，行競科技進一步鎖定更高電壓與更高功率密度需求，讓行競科技在備援電力產品組合上完成從48V到800V的縱深擴展，也宣示公司正式將版圖延伸至AI資料中心電力市場。

