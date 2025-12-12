互宇向量提升電戰防線實力 為軍用無人載具市場注入去紅供應鏈新量能

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
互宇向量提供「慣性導航一步式整合服務」，能確保無人載具在GNSS訊號遭受干擾或欺騙的極端環境下，仍能持續提供高精度的姿態、航向及定位資訊。互宇向量執行長鍾宏彬指出，過去台灣高階防禦系統多仰賴歐美軍規供應鏈，面臨出口許可限制與漫長的交貨期，互宇向量作為核心技術供應商，其本土化替代方案具備「快速導入、快速整合、快速量產」的優勢，有效填補了「去紅供應鏈」後的關鍵技術缺口。

隨著全球國防科技現代化與無人載具（UAV/UGV/UUV）戰略價值的顯著提升，應用已成為各國國防科技部署的關鍵環節。面對地緣政治風險與電子戰技術的不斷演進，各國積極推動 「去紅供應鏈」策略，強化自主國防科技的關鍵能力。在此趨勢下，如何確保無人系統維持高可靠度的自主導航，成為國防產業鏈的核心課題之一。

Forecast International市場報告預估，2024至2033年全球軍用無人飛行載具市場將產生超過3.4萬具需求，累計產值高達512億美元。這項龐大商機與挑戰，為台灣高階科技自主研發帶來爆發機會。專注於高精度慣性導航系統（INS）研發的台灣新創公司互宇向量 ，自主設計與製造的光纖陀螺慣性導航技術與「一步式」整合服務解決方案已成功進軍海外國防與航太市場，更榮獲經濟部新創領域重量級雙獎肯定，成為台灣少數能提供「抗干擾、高可靠度」核心解決方案的供應商，為台灣產業供應鏈注入強有力的量能。

互宇向量執行長鍾宏彬進一步強調，真正的國防科技自主，在於掌握核心技術，並建立民主同盟產業合作供應鏈。互宇向量光纖陀螺慣性感測技術已突破傳統限制性供應鏈的依賴，公司亦矢志成為推動台灣國防科技升級與供應鏈量能走向國際的堅定力量。

互宇向量的技術布局已跨足國際市場，同時在本土國防科技供應鏈中扮演關鍵角色。

國內國防科技：互宇向量已積極參與多項國防任務，包括國防無人機、高風場域VTOL巡檢機型，以及船艦巡檢 UAV 系統。慣性姿態感測與慣性導航在此類平台上，負責關鍵的姿態穩定、抗風能力、原地垂直起降控制等，是高可靠度任務的核心。此國防與工業無人載具應用是公司目前最大的業務來源。

低軌衛星領域：與國家太空中心合作太空積光晶片與感測平台研製案，並與印度廠商HEX20、國立中央大學的合作「石虎號」KOYO立方衛星將搭載互宇光纖陀螺儀，預計於2026年第2季由SpaceX發射升空。

國際市場拓展則與多家UAV整合商密切合作，提供高階INS整合方案；並開始與中東國防承包商、印度UAV及衛星設備廠等海外合作夥伴共同導入慣導系統，展現台灣高階技術的外銷實力。

