茂迅、高美可投資近18億擴產 台南半導體產能再強化

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅系統工程及台灣高美可科技2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製程相關設備供應能力。「投資台灣3大方案」截至目前已吸引1696家企業、超過新台幣2兆5891億元投資，預估可創造16萬2318個就業機會。

經濟部投資促進司透過新聞稿表示，茂迅系統工程長期深耕半導體、光電及精密化工領域，提供廠務系統工程與設備整合服務，具備本土廠商少見的跨國專案執行能力，曾參與台積電JASM日本熊本廠及美國亞利桑那廠的建廠工程。

因應客戶製程升級需求，茂迅將在台南善化投資逾4億元興建智慧化新廠，全面導入AI與智慧製造技術強化管件與系統設備加工，也將布建太陽能設備以落實節能減碳，預計增聘14名台灣員工。

經濟部表示，台灣高美可科技為韓國KoMiCo集團2006年在台設立公司，提供半導體設備零組件的精密清洗與特殊塗層處理服務，是全球主要半導體客戶的合作夥伴。

為提升產能與技術能量，高美可將投入逾14億元於台南產業園區興建新廠與研發中心，預計增聘65名台灣員工。新廠將導入AI及數位管理系統，強化清洗與塗層能力並提高綠電使用比率，以符合國際永續要求。

經濟部指出，高美可也是「投資台灣3大方案2.0」7月啟動後，首件獲核准的外商投資案，並已與經濟部簽署投資意向書。台灣高美可科技允諾，未來將持續以清洗與塗層技術為核心，擴展應用至半導體設備腔體等關鍵零組件製造，協助台灣半導體推進先進製程與先進封裝發展。