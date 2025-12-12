快訊

中央社／ 台北12日電
經濟部今天通過2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製程相關設備供應能力。圖為半導體示意圖。圖／聯合報系資料照片
經濟部今天通過2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製程相關設備供應能力。圖為半導體示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅系統工程及台灣高美可科技2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製程相關設備供應能力。「投資台灣3大方案」截至目前已吸引1696家企業、超過新台幣2兆5891億元投資，預估可創造16萬2318個就業機會。

經濟部投資促進司透過新聞稿表示，茂迅系統工程長期深耕半導體、光電及精密化工領域，提供廠務系統工程與設備整合服務，具備本土廠商少見的跨國專案執行能力，曾參與台積電JASM日本熊本廠及美國亞利桑那廠的建廠工程。

因應客戶製程升級需求，茂迅將在台南善化投資逾4億元興建智慧化新廠，全面導入AI與智慧製造技術強化管件與系統設備加工，也將布建太陽能設備以落實節能減碳，預計增聘14名台灣員工。

經濟部表示，台灣高美可科技為韓國KoMiCo集團2006年在台設立公司，提供半導體設備零組件的精密清洗與特殊塗層處理服務，是全球主要半導體客戶的合作夥伴。

為提升產能與技術能量，高美可將投入逾14億元於台南產業園區興建新廠與研發中心，預計增聘65名台灣員工。新廠將導入AI及數位管理系統，強化清洗與塗層能力並提高綠電使用比率，以符合國際永續要求。

經濟部指出，高美可也是「投資台灣3大方案2.0」7月啟動後，首件獲核准的外商投資案，並已與經濟部簽署投資意向書。台灣高美可科技允諾，未來將持續以清洗與塗層技術為核心，擴展應用至半導體設備腔體等關鍵零組件製造，協助台灣半導體推進先進製程與先進封裝發展。

半導體 經濟部

金運科技推出2.5MW液冷CDU 台日合作跨入全球AI資料中心市場

廣運集團旗下金運科技今日舉行新產品發表會，廣運集團暨金運科技董事長謝明凱宣布金運跨入全球AI基礎建設產業鏈，並推出首款...

行競科技進軍AI資料中心市場 首創浸沒式冷卻800V高壓直流BBU

浸沒式冷卻電池技術與製造商行競科技（XING Mobility）全面布局AI資料中心，近期正式發表BBx800，業界首創...

茂迅、高美可投資近18億擴產 台南半導體產能再強化

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅系統工程及台灣高美可科技2家中小企業的擴產投資案，2家公司均在台南擴建新廠，強化半導體製...

互宇向量提升電戰防線實力 為軍用無人載具市場注入去紅供應鏈新量能

互宇向量提供「慣性導航一步式整合服務」，能確保無人載具在GNSS訊號遭受干擾或欺騙的極端環境下，仍能持續提供高精度的姿態...

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 將打造南台灣旗艦總部

鴻海集團今天與高雄市政府一起舉辦「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，正式宣告將投資金額新台幣159億元，進行創紀錄的捷...

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主...

