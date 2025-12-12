鴻海與高市府Y15聯開案簽約 將打造南台灣旗艦總部

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
鴻海集團今天與高雄市政府一起舉辦「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，正式宣告將投資金額新台幣159億元，進行創紀錄的捷運聯開案，鴻海將在高雄設立南台灣旗艦總部，並推動集團「三大智慧平台」—智慧製造、智慧EV、智慧城市的重要驗證場域，同時投入社會公益，提出醫療照護、獎學金以及AI教育計畫，奠定在地永續發展基石。這項簽約儀式由高雄市陳其邁市長、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾分別代表雙方簽約，也正式揭露此開發案時程。高雄Y15聯開案預計2027年開工，2033年竣工，整體開發案包含兩棟建築物，科技研發辦公大樓以及零售商業與住宅複合式空間，將帶動亞灣區產業升級，並創造近2,000個就業機會，幫高雄的產業轉型。

這次簽約儀式中鴻海集團同時宣布多項社會回饋計畫，包括捐贈新台幣1,900萬元予高雄市政府，購置乳房X光攝影巡迴車。成立總獎金新台幣1,000萬元的高雄版「鴻海獎學鯨」，在未來七年內，提供給高雄市國中小學校中，學習成績優秀的學生。同時，鴻海教育基金會也會在高雄市各級學校舉辦AI研習營及校園社團推廣活動，持續培育未來科技人才。

