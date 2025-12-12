快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
晶圓代工示意圖。歐新社
晶圓代工示意圖。歐新社

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主晶片、周邊IC需求帶動，特別是7奈米（含）以下先進製程的高價晶圓貢獻最為顯著，加上供應鏈分化帶來的中系廠接單機會，推升前十大晶圓代工廠合計營收季增8.1%，接近451億美元。

展望本季，集邦表示，由於市場預期2026年景氣與需求恐受地緣政治擾動，加上2025年中以來記憶體價格逐季走揚、產能吃緊，供應鏈對明年主流終端需求轉趨保守；即便車用、工控在2025年底可望重啟備貨，仍可能使第4季晶圓代工產能利用率成長動能受限，前十大廠合計產值季增幅度恐明顯收斂。

個別業者方面，台積電（2330）第3季在智慧型手機與HPC雙引擎支撐下，受惠蘋果積極備貨iPhone、以及輝達Blackwell平台量產旺季，晶圓出貨與平均銷售價格同步季增，市占微升至71%，穩居龍頭。三星晶圓代工（Samsung Foundry）產能利用率雖小幅回升，但對營收拉抬有限，市占6.8%居次；中芯國際則在產能利用率、出貨與ASP皆改善下，排名第三。

聯電（2303）第3季受智慧型手機、PC／筆電新品周邊IC需求，以及歐美客戶提前拉貨帶動成熟製程備貨，整體產能利用率小幅提升，市占4.2%排名第四。格羅方德（GlobalFoundries）同樣受惠新機周邊IC備貨、出貨小增，但因一次性下調ASP，市占微降至3.6%仍居第五。

在「China for China」趨勢下，合肥晶合本季受惠DDIC、CIS與PMIC進入新品備貨週期，且客戶市占提升帶動上游投片需求，排名超越高塔半導體上升至第八；高塔半導體營收約3.96億美元、季增6.5%退居第九。其餘排名中，華虹集團營收逾12.1億美元、市占2.6%居第六；世界先進（5347）因PMIC增量抵銷DDIC趨緩，營收季增8.9%至4.12億美元居第七；力積電（6770）在記憶體需求與代工價格轉強帶動下，晶圓代工營收季增5.2%至3.63億美元。

晶圓代工廠 營收 智慧型手機 半導體

延伸閱讀

消費性電子與 AI 新品激勵 第3季前十大晶圓代工產值季增8.1%

漲風吹向封測業！華東股價衝破天花板 華泰鎖漲停

記憶體價飆！華邦電衝波段高登量價雙冠王 法人點名兩檔有作帳行情

力積電股價向上⋯營收卻只年增1成！網諷「噴心酸」：比上個月還少

相關新聞

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

高市府12日與鴻海精密（2317）正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓，...

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西...

金運科技推出2.5MW液冷CDU 台日合作跨入全球AI資料中心市場

廣運集團旗下金運科技今日舉行新產品發表會，廣運集團暨金運科技董事長謝明凱宣布金運跨入全球AI基礎建設產業鏈，並推出首款...

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主...

消費性電子與AI新品激勵 第3季前十大晶圓代工產值季增8.1%

根據TrendForce最新調查，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算(HPC)，和消費性電子新品主晶片...

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 投入159億元打造南台灣旗艦總部

鴻海科技集團（2317）投資台灣邁入新里程碑！12日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。