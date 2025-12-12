快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 投入159億元打造南台灣旗艦總部

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海與高市府Y15聯開案簽約，投入159億打造南台灣旗艦總部。鴻海／提供
鴻海與高市府Y15聯開案簽約，投入159億打造南台灣旗艦總部。鴻海／提供

鴻海科技集團（2317）投資台灣邁入新里程碑！12日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，正式宣告這項總投資金額新台幣159億元，創紀錄的捷運聯開案，將邁入下一階段。鴻海將在高雄推動集團「三大智慧平台」—智慧製造、智慧EV、智慧城市的重要驗證場域，同時投入社會公益，提出醫療照護、獎學金以及AI教育計畫，奠定在地永續發展基石。

本次簽約儀式由高雄市陳其邁市長、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾分別代表雙方簽約，也正式揭露此開發案時程。高雄Y15聯開案預計2027年開工，2033年竣工，整體開發案包含兩棟建築物，科技研發辦公大樓以及零售商業與住宅複合式空間，基地總面積為11,350平方公尺。

高雄市市長陳其邁表示：「鴻海持續深耕高雄、投資台灣的形象值得肯定。這項總投資達159億元的聯開案，結合鴻海的創新科技，勢必能創造市民多樣的空間體驗、帶動亞灣區產業升級，並創造近2,000個就業機會。高雄市將持續與鴻海維持密切關係，共同迎來智慧製造、智慧EV、智慧城市的新革命。」

鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾表示：「Y15聯開案不僅是建築體，也是鴻海投資台灣扎根高雄的重要指標，透過員工安心成家宅的規劃，我們希望能吸引更多高階人才移居高雄，與高雄市政府、合作夥伴攜手打造永續的產業鏈。高雄具有優越的交通樞紐條件和在地海洋文化，是鴻海設立南台灣旗艦總部的最佳選擇。」

鴻海南台灣旗艦總部，規劃地上45層，樓高234米。未來落成後，鴻海的智慧城市團隊、軟體研發中心單位、電池電芯儲能研發團隊、EV技術開發中心及AI應用軟體團隊，都將陸續進駐。此外，聯開案也規劃住商混合大樓，樓高32層，其中部分樓層將規劃成為員工安心宅，作為吸引吸引高階人才移居高雄，為鴻海在高雄的永續發展奠定基石。

20年前，鴻海在高雄開始打造高軟園區，持續運作至今；在和發產業園區的鴻海全球電池中心，今年也已開始量產，為台灣EV國產化扮演關鍵角色；鴻海高雄軟體研發中心去年也在駁二，七號倉庫正式啟用；橋頭科學園區的電巴廠也接近完工階段。鴻海也宣布將在高雄打造大規模的AI先進算力中心。

鴻海在高雄的據點跟規模，不斷擴大，為了因應人才、營運的需求，鴻海希望利用這次的土地開發機會，打造鴻海在南台灣的「旗艦總部」，串連現有的營運生產據點，幫高雄的產業轉型，助一臂之力。

鴻海在持續投資建設的同時，秉持著「永續經營＝ESP+ESG」經營理念，也積極連結在地社會，善盡企業責任。在本次簽約儀式中，集團同時宣布多項社會回饋計畫，包括捐贈新台幣1,900萬元予高雄市政府，購置乳房X光攝影巡迴車。成立總獎金新台幣1,000萬元的高雄版「鴻海獎學鯨」，在未來七年內，提供給高雄市國中小學校中，學習成績優秀的學生。同時，鴻海教育基金會也會在高雄市各級學校舉辦AI研習營及校園社團推廣活動，持續培育未來科技人才。

鴻海 高雄市 科技 AI 智慧城市

延伸閱讀

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

鴻海集團拿下亞灣精華地設旗艦總部 高雄市府分回63億元

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

相關新聞

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

高市府12日與鴻海精密（2317）正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓，...

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西...

金運科技推出2.5MW液冷CDU 台日合作跨入全球AI資料中心市場

廣運集團旗下金運科技今日舉行新產品發表會，廣運集團暨金運科技董事長謝明凱宣布金運跨入全球AI基礎建設產業鏈，並推出首款...

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主...

消費性電子與AI新品激勵 第3季前十大晶圓代工產值季增8.1%

根據TrendForce最新調查，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算(HPC)，和消費性電子新品主晶片...

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 投入159億元打造南台灣旗艦總部

鴻海科技集團（2317）投資台灣邁入新里程碑！12日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。