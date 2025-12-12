廣達再砸2,000萬美元 投資美創投公司
代工大廠廣達（2382）公告將投資國際知名創投基金Matter Venture Partners Fund II, L.P.，金額將上看2,000萬美元，加上先前已注資的2,000萬美元，目前投資該創投資金攀上4,000萬美元（折合新台幣約12.48億元），顯示廣達持續拓展新創公司產業投資。
據了解，Matter Venture Partners Fund II, L.P.為美國知名創投家謝文暄（Wen Hsieh）所成立，目前Matter Venture Partners Fund II, L.P.鎖定投資項目主要包含AI、機器人及硬體產業。
且Matter Venture Partners Fund II, L.P.背後注資者包含台積電（2330）及謝文暄老東家KPCB，加上背後又有其他半導體大廠及系統廠支持，因此顯示Matter Venture Partners Fund II, L.P.在科技產業界人脈及實力都備受市場肯定。
