研調：今年第3季晶圓代工龍頭 台積電市占衝上71%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。(路透)
根據TrendForce最新調查，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC），和消費性電子新品主晶片與周邊IC需求帶動，以7nm（含）以下先進製程生產的高價晶圓貢獻營收最為顯著，加上中系廠得益於供應鏈分化商機，推升前十大晶圓代工廠第3季合計營收季增8.1%，接近451億美元。其中晶圓代工龍頭台積電（2330）市占衝上71%，較第2季70.2%續成長。

TrendForce表示，由於預期2026年景氣與需求將受地緣政治擾動，且2025年中以來記憶體逐季漲價、產能吃緊，供應鏈對2026年主流終端應用需求轉趨保守，即便車用、工控將於2025年底重啟備貨，預估第4季晶圓代工產能利用率成長動能將受限，前十大廠合計產值季增幅可能明顯收斂。

分析第3季主要晶圓代工業者營收表現，產業龍頭TSMC營收主要由智慧型手機、HPC支撐，適逢第3季Apple積極備貨iPhone系列，加上NVIDIA（輝達） Blackwell系列平台正處量產旺季，TSMC晶圓出貨、平均銷售價格（ASP）雙雙季增，營收近331億美元，季增9.3%，市占微幅上升至71%。

Samsung Foundry雖然總產能利用率較前一季小幅提升，但對營收貢獻有限，以約31.8億美元大致持平上季，市占6.8%，排名第二。SMIC第3季產能利用率、晶圓出貨、ASP皆有提升，帶動營收季增7.8%，達23.8億美元，位居第三。

營收第四名為UMC，因為智慧型手機、PC/筆電新品周邊IC需求，以及歐美客戶提前拉貨部分訂單，帶動成熟製程備貨，其第3季整體產能利用率小幅提升，營收季增3.8%至近19.8億美元，市占4.2%。

GlobalFoundries第3季同樣得益於智慧型手機、筆電/PC新機周邊IC備貨訂單，晶圓出貨小幅季增，但因其一次性下調ASP，營收以約16.9億美元持平前季。儘管保持第五名，但市占率因同業競爭而微幅滑落至3.6%。

HuaHong Group第3季營收逾12.1億美元，以2.6%市占位居第六。旗下HHGrace隨著新增十二吋產能陸續釋出、下半年漲價晶圓開始出貨等，晶圓出貨與ASP皆較上季成長。第七名Vanguard下半年雖面臨DDIC訂單放緩，但智慧型手機、PC/筆電新品的PMIC增量，帶動其晶圓出貨與ASP成長，營收季增8.9%至4.12億美元。

Nexchip第3季受惠於消費性DDIC、CIS及PMIC進入新品備貨週期，以及客戶市占因「China for China」趨勢提升、帶動上游投片需求，營收季增12.7%至4.09億美元，排名超越Tower上升至第八名。Tower的產能利用率、晶圓出貨皆呈季成長，營收約3.96億美元，季增6.5%，排名退至第九。PSMC第3季晶圓出貨小幅季增，且以DRAM為主的記憶體需求與代工價格轉強，帶動PSMC foundry營收較前季成長5.2%，來到3.63億美元。

晶圓代工廠 營收 智慧型手機 台積電

