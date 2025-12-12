廣達斥資六億元 投資矽谷創投基金
繼台積電（2330）上月投資6億後，廣達（2382）12日同樣斥資6億投資Matter Venture Partners Fund II, L.P.，兩間公司皆在2023年便曾投資過Matter Venture Partners的第一支基金，其創辦人謝文暄曾是有全球創新推手之稱的Kleiner Perkins的合夥人之一。
謝文暄很早就開始創業，當初先是勇闖生物晶片領域，而後轉戰加入了麥肯錫顧問公司，再來才是Kleiner Perkins，從親自操刀到外部投資者，對於創投的熟悉程度可說是豐富無比，據傳其經手的投資案例從未失敗過。
謝文暄本身就十分擅長硬體、機器人、人工智慧、和機器學習等領域的投資，如今與台灣的AI領導企業合作，可謂是強強聯手。
