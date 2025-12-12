快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

廣達斥資六億元 投資矽谷創投基金

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

台積電（2330）上月投資6億後，廣達（2382）12日同樣斥資6億投資Matter Venture Partners Fund II, L.P.，兩間公司皆在2023年便曾投資過Matter Venture Partners的第一支基金，其創辦人謝文暄曾是有全球創新推手之稱的Kleiner Perkins的合夥人之一。

謝文暄很早就開始創業，當初先是勇闖生物晶片領域，而後轉戰加入了麥肯錫顧問公司，再來才是Kleiner Perkins，從親自操刀到外部投資者，對於創投的熟悉程度可說是豐富無比，據傳其經手的投資案例從未失敗過。

謝文暄本身就十分擅長硬體、機器人、人工智慧、和機器學習等領域的投資，如今與台灣的AI領導企業合作，可謂是強強聯手。

台積電 創投

延伸閱讀

矽谷人形機器人高峰會 宛如實體ChatGPT走入日常

智慧經營／美好證券財務長陳以白 金融創新 幫客戶圓夢

甲骨文財報爆雷 AI股恐慌…廣達、緯創等協力廠承壓

《玩命中繼站》吹哨者對抗大企業 貓捉老鼠遊戲啟動

相關新聞

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

高市府12日與鴻海精密（2317）正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓，...

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西...

金運科技推出2.5MW液冷CDU 台日合作跨入全球AI資料中心市場

廣運集團旗下金運科技今日舉行新產品發表會，廣運集團暨金運科技董事長謝明凱宣布金運跨入全球AI基礎建設產業鏈，並推出首款...

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主...

消費性電子與AI新品激勵 第3季前十大晶圓代工產值季增8.1%

根據TrendForce最新調查，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算(HPC)，和消費性電子新品主晶片...

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 投入159億元打造南台灣旗艦總部

鴻海科技集團（2317）投資台灣邁入新里程碑！12日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。