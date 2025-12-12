墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西哥課徵亞洲國家關稅對鴻海集團影響有限。

高市府12日與鴻海正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，楊秋瑾代表鴻海出席，接受媒體提問。

墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單。

對此，楊秋瑾指出，若仔細檢視相關清單，這次措施主要並非針對ICT產業，而鴻海的核心業務正是在ICT領域，因此並未被列入主要影響範圍。

楊秋瑾表示，即便在車用相關領域可能會有些微影響，但幅度不大。再加上鴻海集團在墨西哥長期布局，擁有多項保稅與相關機制，可在合規情況下降低關稅衝擊。

楊秋瑾認為，集團對於各國政策變化早已有所掌握，面對國際政治與經濟環境的起伏，鴻海具備相當的韌性與應變能力，因此可以冷靜因應，不致對供應鏈與營運造成重大衝擊。