快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海輪值CEO楊秋瑾與Y15站聯開案的建築模型合影，基地將蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓。記者劉學聖／攝影
鴻海輪值CEO楊秋瑾與Y15站聯開案的建築模型合影，基地將蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓。記者劉學聖／攝影

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西哥課徵亞洲國家關稅對鴻海集團影響有限。

高市府12日與鴻海正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，楊秋瑾代表鴻海出席，接受媒體提問。

墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單。

對此，楊秋瑾指出，若仔細檢視相關清單，這次措施主要並非針對ICT產業，而鴻海的核心業務正是在ICT領域，因此並未被列入主要影響範圍。

楊秋瑾表示，即便在車用相關領域可能會有些微影響，但幅度不大。再加上鴻海集團在墨西哥長期布局，擁有多項保稅與相關機制，可在合規情況下降低關稅衝擊。

楊秋瑾認為，集團對於各國政策變化早已有所掌握，面對國際政治與經濟環境的起伏，鴻海具備相當的韌性與應變能力，因此可以冷靜因應，不致對供應鏈與營運造成重大衝擊。

鴻海 關稅 墨西哥

延伸閱讀

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

墨西哥擬課新關稅 經部：將持續關注

如興拚2026年發股息

外資賣超189億元…這檔ETF遭賣超3.1萬張 力積電、鴻海也被大賣

相關新聞

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

高市府12日與鴻海精密（2317）正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓，...

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

針對墨西哥對亞洲國家加徵關稅的政策，是否影響供應鏈及鴻海（2317），對此，鴻海輪值執行長楊秋瑾12日回應，整體來看墨西...

金運科技推出2.5MW液冷CDU 台日合作跨入全球AI資料中心市場

廣運集團旗下金運科技今日舉行新產品發表會，廣運集團暨金運科技董事長謝明凱宣布金運跨入全球AI基礎建設產業鏈，並推出首款...

AI與新機拉貨撐盤 集邦：Q3前十大晶圓代工營收季增8.1%逼近451億美元

研調機構集邦在12日最新的報告中指出，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算（HPC）以及消費性電子新品主...

消費性電子與AI新品激勵 第3季前十大晶圓代工產值季增8.1%

根據TrendForce最新調查，2025年第3季全球晶圓代工產業持續受AI高效能運算(HPC)，和消費性電子新品主晶片...

鴻海與高市府Y15聯開案簽約 投入159億元打造南台灣旗艦總部

鴻海科技集團（2317）投資台灣邁入新里程碑！12日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。