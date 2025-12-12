快訊

高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯合開發案 159億元造45層與32層兩大樓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高市長陳其邁12日與鴻海精密輪值CEO楊秋瑾正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓。記者劉學聖／拍攝
高市長陳其邁12日與鴻海精密輪值CEO楊秋瑾正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓。記者劉學聖／拍攝

高市府12日與鴻海精密（2317）正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層兩棟大樓，鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，Y15不只是開發案，更是集團未來十年深耕南台灣的重要起點，將導入高科技、AI及智慧平台，形塑亞灣成為代表鴻海面向全球市場的科技新地標。

高市長陳其邁說，特別感謝鴻海看好高雄、投資高雄，這3年來，鴻海在高雄的投資總共累計達到250億元，包括軟體研發中心、電巴以及電芯的研發，以及相關的這個試量產中心等。

高雄捷運局長吳嘉昌說明，Y15聯開基地面積1.1公頃，位於亞灣2.0與亞洲資產管理中心高雄專區核心位置，建蔽率60%、容積率630%，鄰近高雄港旅運中心與高雄展覽館等國際會展設施。

海將投資159億元，規劃45層與32層兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約5.2萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯。

開發後將提供2萬坪辦公空間，做為「高雄亞灣.鴻海旗艦總部」，也將開放其他科技企業進駐，預估創造3,000個就業機會，每年帶來200億元產值，高市府也將分回63億元挹注捷運建設，並新增227席公共停車位服務周邊會展需求。

