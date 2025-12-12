台灣綠能走向非洲 聯合再生助烏干達打造永續教育基地

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭（右二）與秘書長鍾佾瑤（左二）致贈感謝狀予聯合再生能源董事長洪傳獻（右三）、執行長張為策（左三）、事業總經理姜暭先（右一）與公共事務暨永續發展處長陳怡真（左一）。圖／聯合再生提供
聯合再生能源股份有限公司（URECO） 宣布攜手愛女孩國際關懷協會（Love Binti International） 推動「烏干達婦女賦能與永續社區整合計畫」，將以350片高效能太陽能板，為烏干達Mukono地區的 30所小學建立基礎電力與照明系統，推動台灣再生能源技術在非洲落地應用。

聯合再生表示，本計畫由太陽能模組與系統整合技術支援，結合愛女孩協會多年在烏干達的在地執行經驗，不僅補足偏鄉電力不足的問題，更協助學校建立自足能源系統，達成「從用電到發電」的社區轉型。

聯合再生能源執行長張為策表示，能源轉型不能只停留在工業或城市層面，最需要電力的地方，往往是教育現場。此次合作展現台灣企業如何以技術實踐永續責任，讓綠能不僅供電，更能「供知識、供機會」，成為發展中國家永續成長的關鍵基礎。

為了讓這批來自台灣的高效能光電模組能發揮最大效益，愛女孩國際關懷協會的勸募活動「Mukono 太陽能建置計畫」於群眾募資平台「挖貝 WaBay」啟動。此計畫旨在募集資金修繕當地年久失修的校舍與強化屋頂結構，為太陽能系統打造穩固的運作基礎，確保綠能設備在當地的氣候挑戰下仍能長久穩定供電。

愛女孩協會自 2015 年起深耕東非地區，推動水井修復、生態廁所建置、婦女裁縫訓練與布衛生棉製作等專案，為婦女與孩童打造安全的生活與教育環境。此次聯合再生能源的技術導入，將使當地學校能長期穩定運作，同時帶動維修、培訓與本地就業鏈，形成「教育 × 能源 × 經濟」的永續共生模式。

聯合再生能源捐贈 350 片高效能太陽能板至為烏干達，協助愛女孩建立基礎電力與照明系統。圖／聯合再生提供
