鴻海集團拿下亞灣精華地設旗艦總部 高雄市府分回63億元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）今日代表市府與鴻海精密工業有限公司CEO楊秋瑾（左）簽署及捷運黃線Y15站聯開案契約。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）今日代表市府與鴻海精密工業有限公司CEO楊秋瑾（左）簽署及捷運黃線Y15站聯開案契約。記者劉學聖／攝影

高雄捷運黃線預計2034年完工，鴻海集團獲得高市府「Y15站聯開案」最優申請人，將投資159億元打造鴻海旗艦總部，今天上午高市府與鴻海簽約，未來將蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓，高市府分回63億元挹注捷運建設，聯開案預計2028年動工、2033年完工。

今天上午高雄市長陳其邁與鴻海精密工業公司CEO楊秋瑾在市府簽署聯開契約，建築師以船體及船帆為設計概念，在捷運黃線Y15站旁、旅運中心斜對面打造鴻海旗艦總部。

捷運局說明，Y15站聯開基地面積1.1公頃，建蔽率60％、容積率630％，鄰近高雄旅運中心與高雄展覽館，兩棟A級商辦大樓規畫商場、餐廳及企業安家宅，兩棟建物將透過空橋與旅運中心串聯，也開放其他科技企業進駐，預計創造3000個就業機會及200億元年產值。

市長陳其邁表示，他要特別感謝鴻海看好高雄、投資高雄，包括算力中心以及軟體研發中心、電巴、電芯研發及相關試量產中心等，3年來鴻海投資累計250億元。

簽約儀式上，楊秋瑾公布三大回饋計畫，包括捐贈1900萬元乳房X光攝影巡迴車服務偏鄉女性、提供高雄版鴻海獎學金造福中小學生，以及推動AI研習營，為高雄貢獻技術與經驗。

鴻海預計導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車及數位健康等產業。楊秋瑾說，此案不僅是開發項目，也展現鴻海在高雄生根發展的決心及具體承諾，未來將有三大科技平台團隊入住，所以特別保留30％容積打造員工安心宅，公司會給很好的福利鼓勵員工來高雄，未來不只是亞灣新地標，也是城市新地標。

高市府說明，亞洲新灣區已經吸引IBM 、AWS、仁寶、微軟、高通、NVIDIA、 AMD等340家國內外企業進駐，累計投資金額達366億元，創造851億元產值及5700個就業機會。

鴻海輪值CEO楊秋瑾與Y15站聯開案的建築模型合影，基地將蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓。記者劉學聖／攝影
鴻海輪值CEO楊秋瑾與Y15站聯開案的建築模型合影，基地將蓋45層及32層雙塔複合商辦大樓。記者劉學聖／攝影
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心對面，鴻海將投資159億元打造旗艦總部，目前是空地。記者徐白櫻／攝影
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心對面，鴻海將投資159億元打造旗艦總部，目前是空地。記者徐白櫻／攝影
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心（圖左下方）對面，緊鄰捷運黃線及輕軌，交通十分便利。圖／鴻海提供
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心（圖左下方）對面，緊鄰捷運黃線及輕軌，交通十分便利。圖／鴻海提供
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心對面，鴻海將投資159億元打造旗艦總部。記者徐白櫻／攝影
「Y15站聯開案」總面積1.1公頃，位於高雄旅運中心對面，鴻海將投資159億元打造旗艦總部。記者徐白櫻／攝影

