影／國網雲端算力中心啟用 賴總統宣示推動AI新十大建設

台南科學園區「國網雲端算力中心」今天啟用，賴清德總統主持並率中央地方首長、立委與產業、學研界代表見證。賴總統表示將推動「AI新十大建設，帶動AI全面發展，在2040年創造15兆元以上產值，50萬個高薪工作機會」。

賴總統指出，AI新十大建設涵蓋算力中心、AI資料中心主權AI、人才培育，算力電力四項基礎建設，另推動研發矽光子、量子運算及機器人等三項關鍵技術。建設促成兆元產值軟體運用平台業者，幫助100萬家中小微企業導入人工智慧及提升競爭力，建設智慧生活圈，在食衣住行娛樂等領域導入人工智慧等目標。

賴總統說，政府2040年前將投入上千億元，帶動民間響應投資，讓AI新十大建設繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展，台灣已有這樣的實力。

賴清德總統還宣布國研院、國網中心、日本電信電話NTT、中華電信合作，引進全光網路，以光通訊全面取代銅線材網路，全光網路，將大幅降低能源消耗，提高傳輸速度，「這是造福全世界的重大合作案，深化台日友誼也促成傳輸科技向前邁進。」

賴總統表示，算力中心啟用象徵台灣將從智慧、硬體製造大國邁向人工智慧島，具有重大戰略意義，將連接海纜登陸站、貫穿台灣高速光纖網路，不僅發展AI基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援關鍵堡壘。

賴總統稱讚算力中心展現世界級技術實力，建置目前台灣速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不只先進晶片製造，系統整合及超級運算領域也具世界一流實力。

他說，算力中心導入最先進節能技術，具備高規格耐震等設計，建置AI應用服務發展動能，與未來在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣算力心臟，且打造公私協力創新生態。

賴總統稱，台灣不能永遠依循國外廠商訂定系統規格，要鼓勵廠商發展「我們自己的算力系統架構」，從專用積體電路晶片到超級電腦內部網路的設計，使用台灣廠商研發運算、儲存設備及通訊網路的交換器等，搭配台灣的矽光子技術發展，以後能夠使用全光的網路來連結台灣的資料中心。

國科會主委吳誠文指出，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐科學研究與產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規畫，至2029年，國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心與預計2029年啟用的台南沙崙智慧創新算力中心，形成南台灣科技廊帶的雙算力核心。