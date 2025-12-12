中工與寶佳戰火再起？傳中工找來新美齊救援要做股份交換

中工(2515）經營權之爭傳出重大變化，消息來源指出，中工打算跟新美齊（2442)進行股份交換，此舉將稀釋包括寶佳集團在內的中工股東持股比率，恐將引來寶佳的反擊，月初才傳出休兵的公司派與寶佳，將再掀戰火。

中工明年將改選，寶佳集團近來大舉買入中工股票，點燃經營權爭奪戰，引發市場高度關注。

12月1日中工公告，旗下法人董事「常理公司」改派代表人，由寶佳關係企業大華建設董事長鄭斯聰出任。中工釋善意，讓出一席董事代表人，由寶佳人馬進駐，被市場視為經營權之戰暫時休兵。

但休兵才沒幾天，市場就傳出，中工打算跟新美齊做股份交換。消息人士指出，根據公司法規定，兩家公司董事會通過就可以做股份交換，各發行新股給對方持有。

中工、新美齊聯手稀釋寶佳持股

中工與新美齊如果做股份交換，寶佳持股就會被稀釋，雖然公司派、市場派持股都會有稀釋效果，但公司派引進的合作對象會是盟友，此舉對寶佳相對不利，也代表月初釋出善意的小沈（威京集團主席沈慶京），仍「堅持抵抗」。

消息人士指出，訊息顯示中工與新美齊有洽談股份交換，至於進度到什麼階段、預計何時開董事會等細節，則還不清楚。

知情人士透露，寶佳集團目前持有中工股權已超過15%，會再繼續加碼，目標是拿下過半董事席次，提升中工經營績效。

寶佳不止備妥加碼銀彈，就連委託書徵求通路也做好布局，但若雙方能和談、達成共識，不要開打最好，因此，對於公司派釋出的善意也欣然接受。

知情人士表示，小沈與寶佳雙方仍有溝通，但尚無交集。如今傳出中工找來新美齊救援，是否破壞與寶佳間的信任基礎？寶佳會如何反擊，將備受市場關注。

股份交換 主管機關態度費疑猜

消息人士指出，依公司法規定，股份交換是指，公司發行新股作為受讓其他公司股份的對價，交換後，雙方仍是獨立個體，跟換股合併不一樣，目的是為了策略聯盟。

像今年7月，鴻海與東元宣布的股份交換，就是策略聯盟，結盟目標鎖定AI相關基礎建設。

但這幾年，股份交換已成為經營權之爭的工具，公司派藉此引進盟友，共同抵禦市場派或鞏固經營權。

例如前年，智冠與台鋼集團旗下榮剛的換股協議，就被視為是智冠為鞏固經營權，以對抗大股東網銀國際的挑戰，股份交換後，網銀國際持股也遭稀釋。

如今又傳出中工將與新美齊進行股份交換，以抵抗寶佳集團的挑戰。

知情人士表示，公司法賦予公司股份交換，用意是策略聯盟，讓公司長期發展有更多的選擇，因此只要董事會通過即可，不用到股東會，上市櫃公司股份交換是否已遭濫用、變成經營權爭奪戰的工具，主管機關有必要進一步了多並作審視。