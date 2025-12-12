淨零轉型跨界集結 國科會推動社科研究、強化政策知識基礎

面對淨零轉型推進速度加快，跨領域整合需求更形迫切。國科會12日舉辦「2025社會與科技共創淨零未來—淨零科技社會科學研究專案成果發表會」，匯集政府部會、民間團體與學研專家，展現自2023年啟動「淨零科技社會科學研究專案」（淨零社科專案）以來的研究成果，並盼促進政策端與研究端更密切對話。

國科會副主委林法正表示，淨零轉型跨越科技、能源、治理與生活等多重面向，是典型的複合課題，需要科學與社會共同協作；社會科學的洞察有助掌握制度、行為與治理脈絡，成為推動淨零政策的重要橋梁。他強調，強化國家科研能量與政策知識基礎，是國科會的重要任務之一。

本次成果發表依研究領域規劃四大主題，包括「建構綠能與淨零路徑：轉型導向模型與能源國土規劃」、「不遺落任何人：公正轉型與產業綠色轉型」、「政府作強而有力的後盾：治理工具與綠色金融轉型導引」、以及「形塑永續綠生活：節能與食農生活淨零」。

國科會並邀請台積公司資深副總經理何麗梅以產業視角進行專題演講，分享企業在全球供應鏈減碳趨勢下的應對策略，並提出政府、企業與學研界如何協力推動淨零的建議。

國科會指出，淨零社科專案強調研究需與政策緊密連結，並與利害關係人保持持續交流；透過此次成果正式發表，可讓不同領域的研究成果與政策思維再度匯流，為後續跨部門合作奠定基礎。國科會表示，未來也將持續推動科學與社會協作，使台灣在邁向淨零永續的道路上更加穩健。